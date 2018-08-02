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Главное не подарок, а внимание
02 августа 2018, 20:09 • 94 • Карикатуры
Администрация президента Украины обнародовала список подарков, полученных Петром Порошенко. Среди них оказался путеводитель по Крыму,а также книги с "мудрыми советами".
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
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