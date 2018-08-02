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Главное не подарок, а внимание

02 августа 2018, 20:09  •  94 • Карикатуры

Администрация президента Украины обнародовала список подарков, полученных Петром Порошенко. Среди них оказался путеводитель по Крыму,а также книги с "мудрыми советами".

© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий

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