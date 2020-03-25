Главное из обращения Путина: На русское "авось" полагаться не надо, пора по домам

Таким образом, выходные начнутся 28 марта, а закончатся в воскресенье, 5 апреля. При этом, подчеркул президент, за работниками сохранится заработная плата.

Сейчас крайне важно не допустить угрозу быстрого распространения болезни, отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что при этом свою работу в прежнем режиме продолжат все структуры жизнеобеспечения – как медучреждения, аптеки и магазины, так и банковский сектор. Будет работать транспорт и органы власти на всех уровнях.

Длинные выходные, ещё раз подчеркнул Владимир Путин, необходимы именно для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.