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Главное из обращения Путина: На русское "авось" полагаться не надо, пора по домам

25 марта 2020, 23:35  •  56 • Политика
Президент России 25 марта выступил с обращением к нации на фоне распространения в мире коронавируса. Одним из главных пунктов его речи стало объявление следующей недели нерабочей. "На русское "авось" полагаться не надо, пора по домам", - сказал Владимир Путин.
Таким образом, выходные начнутся 28 марта, а закончатся в воскресенье, 5 апреля. При этом, подчеркул президент, за работниками сохранится заработная плата.
Сейчас крайне важно не допустить угрозу быстрого распространения болезни, отметил глава государства.
Владимир Путин отметил, что при этом свою работу в прежнем режиме продолжат все структуры жизнеобеспечения – как медучреждения, аптеки и магазины, так и банковский сектор. Будет работать транспорт и органы власти на всех уровнях.
Длинные выходные, ещё раз подчеркнул Владимир Путин, необходимы именно для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.
"Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское "авось". Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: "А! Меня это не коснется". Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома", - заключил президент России.
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