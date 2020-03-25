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Главное из обращения Путина: На русское "авось" полагаться не надо, пора по домам
25 марта 2020, 23:35 • 56 • Политика
Президент России 25 марта выступил с обращением к нации на фоне распространения в мире коронавируса. Одним из главных пунктов его речи стало объявление следующей недели нерабочей. "На русское "авось" полагаться не надо, пора по домам", - сказал Владимир Путин.
Таким образом, выходные начнутся 28 марта, а закончатся в воскресенье, 5 апреля. При этом, подчеркул президент, за работниками сохранится заработная плата.
Сейчас крайне важно не допустить угрозу быстрого распространения болезни, отметил глава государства.
Владимир Путин отметил, что при этом свою работу в прежнем режиме продолжат все структуры жизнеобеспечения – как медучреждения, аптеки и магазины, так и банковский сектор. Будет работать транспорт и органы власти на всех уровнях.
Длинные выходные, ещё раз подчеркнул Владимир Путин, необходимы именно для того, чтобы предотвратить распространение опасного заболевания.
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