«Главное, чтобы было удобно россиянам»: в Госдуму внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным

Один из выходных дней календарного года должен переноситься на 31 декабря, считают члены ЛДПР. Такой законопроект они внесли на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов документа, перенос рабочего дня с 31 декабря позволит рациональнее использовать выходные и праздничные дни, а также «соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами». По мнению экспертов, инициатива сделать выходным последний день уходящего года представляется вполне разумной — это будет удобно большинству граждан России.

В Государственную думу внесён законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днём. Соответствующую инициативу подготовили депутаты и сенатор от ЛДПР. Об этом сообщает пресс-служба главы комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

«Законопроектом предполагается определить, что правительство РФ осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлось выходным днём», — говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем общее число нерабочих праздничных дней, обозначенное в Трудовом кодексе РФ, предлагается сохранить без изменений.

Авторы инициативы, среди которых вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов, отмечают, что перенос выходного дня на 31 декабря «позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Ранее в Томской области перенесли рабочий день с 31 на 28 декабря 2019 года в связи «с многочисленными просьбами женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам». Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Жвачкин.

При этом накануне в Роструде назвали условие, при котором 31 декабря будет объявлено выходным днём.

«Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха», — заявил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В то же время работник может попросить предоставить ему выходной в рамках трудового законодательства, но в таком случае может последовать сокращение заработной платы. Кроме того, сотрудник может взять предусмотренный за сверхурочные отгул или воспользоваться оставшимися отпускными днями.

Помимо этого, в Федеральной службе по труду и занятости напомнили, что последняя рабочая неделя 2019 года будет двухдневной, поскольку понедельник и вторник выпадают на 30 и 31 декабря, а со среды, с 1 января, начинаются новогодние каникулы. Причём первая рабочая неделя 2020 года также будет состоять из двух дней — четверга, 9 января, и пятницы, 10 января.

Также обратим внимание, что в июле правительство России утвердило календарь рабочих и нерабочих дней в 2020 году, согласно которому установлено 248 рабочих и 118 выходных дней.

«Предложение выглядит вполне разумным»

По словам руководителя политической экспертной группы Константина Калачёва, 31 декабря всё равно никто не работает, поэтому такая законодательная инициатива выглядит вполне разумной.

«То есть формально работают, но на самом деле готовятся к празднику или уже отмечают. Так что и для работодателя, и для работника 31 декабря как рабочий день неудобно. Для работодателя неудобно, потому что снижается производительность. Для работника — потому что быстрее хочется домой. Если говорить о том, что этот перенос отвечает на запрос населения, — он действительно позволяет работодателям и работникам более рационально распорядиться выходными и рабочими днями. Некоторые губернаторы перенесли рабочий день с 31 на 28 декабря. На уровне регионов этот вопрос уже поднимается. С учётом отношения депутатов к этой идее, есть шансы на положительное решение», — заметил собеседник RT.

Reuters

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что вопрос установления выходного дня 31 декабря остаётся на усмотрение законодателей, но он поддерживает возможность переноса рабочего дня с этой даты.

«В целом такие большие каникулы на Новый год необязательны, но, если в России предпочитают праздновать долго, почему бы и нет. Ну почему 31 декабря нужно работать, а потом долго отдыхать? На мой взгляд, тут возможно всё — главное, чтобы было удобно гражданам. Также возможно и раз в два-три года вносить определённые коррективы, чтобы больше соответствовать тому, как российские граждане предпочитают отдыхать. Допускаю, что к 31 декабря через какое-то время можно добавить и 30 декабря, чтобы каникулы получались более ровными с каждой стороны Нового года. При этом мне кажется, что 8—10 дней отдыха — достаточно много», — заявил эксперт в беседе с RT.