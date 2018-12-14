«Главное — вернуться на родину»: что могло заставить Марию Бутину частично признать вину

Мария Бутина признала себя виновной по одному из пунктов обвинения американской стороны, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы или $250 тысяч штрафа. Ранее в МИД РФ заявили, что примут и поддержат любое решение, которое может способствовать освобождению россиянки из американской тюрьмы. В Госдуме считают, что на такой шаг Бутина пошла под давлением, и призвали обратить внимание на условия её содержания за решёткой.

Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США. Таким образом, россиянка пошла на сделку со следствием.

Бутина подтвердила в американском суде, что участвовала в сговоре с начала 2015-го до начала 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, судья Таня Чуткан задала Бутиной несколько формальных вопросов с целью убедиться, что обвиняемая находится в здравом уме, чтобы принимать решение о признании вины.

В частности, судья уточнила, понимает ли Бутина то обстоятельство, что в случае признания вины её могут депортировать сразу после отбытия наказания. Россиянка ответила утвердительно на этот и остальные вопросы.

В суде Бутина заявила, что признала вину добровольно. Кроме того, она подтвердила, что в обмен на признание вины ей не обещали сократить срок.

В случае признания россиянки виновной ей может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф размере $250 тысяч.

Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 12 февраля 2019 года. Говоря о возможности депортации обвиняемой, судья отметила, что решение по этому вопросу будет принимать не суд, а другие ведомства.

Политическое давление

В ходе еженедельного брифинга, который состоялся 13 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве поддержат любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США.

«Все решения, которые она примет, которые будут направлены на её освобождение, будут нами поддержаны, как мы её поддерживаем с первого дня», — заявила Захарова.

Вместе с тем официальный представитель МИД назвала сложившуюся вокруг Бутиной ситуацию политическим шантажом.

«Всё, что происходит вокруг неё, не имеет никакого отношения ни к юриспруденции, ни к правосудию, ни к следствию, а является исключительно политическим давлением, шантажом, и применяется огромная линейка инструментария по психологическим экспериментам над ней», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин усомнился в состоятельности обвинений США в адрес россиянки.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг неё происходит... Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Ей за это 15 лет может быть там назначено? Это что такое? Я не знаю, что они там придумают, накрутят на эти 15 лет», — добавил Путин.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Её обвиняют в «сговоре с целью работы агентом Российской Федерации в Соединённых Штатах без предварительного уведомления генерального прокурора».

Согласно позиции обвинения, Бутина «действовала в качестве агента России», развивая отношения с лицами в США и проникая в организации, которые имеют влияние на американскую политику». Таким образом, утверждает Минюст, Бутина «продвигала интересы России».

«Она вынуждена была дать такие показания»

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин считает, что признание вины Бутиной может быть связано с условиями её содержания.

«В тех условиях, в которых она содержалась, оказывалось психологическое давление и воздействие. С учётом этого она вынуждена была дать такие показания. Мы всё равно не бросаем своих граждан, будем отстаивать их права. Она является гражданкой Российской Федерации, и мы априори обязаны её защищать», — сказал парламентарий.

В свою очередь, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека при ООН Иван Мельников в беседе с RT отметил, что условия содержания Бутиной в тюрьме похожи на пытки.

«Безусловно, недопустимы условия её пребывания в тюрьме. Содержится она, как опасный преступник, террорист или какой-то серийный убийца, на условиях сегрегации. Всё время она провела именно в таких условиях. Она не может общаться с другими заключёнными, выходить ей разрешено только с двух до четырёх часов ночи», — сказал Мельников.

«Фактически её лишают сна. Либо ты выходишь погулять и разговариваешь со своими близкими, что, безусловно, для неё важно, либо спишь. Это недопустимо. К сожалению, это явное нарушение Конвенции по правам человека. Согласно этому документу лишение сна — это одна из разновидностей пыток», — констатировал Мельников.

«Надуманная история»

В беседе с RT эксперты сошлись во мнении, что признание Бутиной — вынужденное.

«Очевидно, вопрос именно так и был поставлен — или она получает по максимуму, или идёт на сделку и получает минимальный срок. Это очень распространённая практика для Соединённых Штатов. Смысл в том, что такой способ позволит сохранить лицо американской юстиции. Этот процесс изначально провальный, не было фактуры для полноценного доказательства вины в суде», — считает адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко.

По мнению эксперта, приговор россиянке будет вынесен в рамках сделки со следствием и окажется минимальным, что, в свою очередь, указывает на отсутствие доказательств вины.

«Сейчас же, в рамках судебного процесса, не будут исследоваться никакие доказательства, не будет полноценного судебного процесса с аргументацией сторон обвинения и защиты. В рамках этой надуманной истории Штаты получают возможность красиво выйти из игры. Потому что когда обвинение разваливается в зале суда, это становится большим репутационным ударом», — считает Романенко.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин полагает, что на сделку со следствием Бутиной следовало пойти, поскольку главное в сложившейся ситуации — вернуться из США.

«Самое главное сейчас для Марии Бутиной — выйти из тюрьмы и вернуться на родину. Если бы у неё была возможность признаться в убийстве Авраама Линкольна или Джона Кеннеди, ей нужно было бы пойти и на эту сделку со следствием», — сказал эксперт.