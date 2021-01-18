Главное – стать депутатом, остальное приложится

Сколько в России депутатов? Точно можно подсчитать только федеральных и региональных представителей – их 4600. Кроме того, в РФ более 20 тыс. муниципалитетов. В каждом из них может быть от одного до нескольких десятков депутатов. Если усреднить, то выходит, что общее число народных избранников может достигать 100 тыс. человек. На что живут депутаты, сколько можно заработать в депутатском кресле и что, кроме проблем, приносит мандат состоятельным людям?

Сюжет: Коррупция

«Форбс» регулярно составляет рейтинг самых богатых российских депутатов. И первые строчки в нём занимают вовсе не депутаты Госдумы. В прошлом году, к примеру, рейтинг возглавил член Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов (6,2 млрд рублей), за ним следует камчатский депутат Игорь Евтушок (5,5 млрд рублей), третье место занял челябинец Константин Струков (5,1 млрд рублей). Все они руководят серьёзным бизнесом. Упомянутые дальневосточники, к примеру, промышляют крабами и рыбой, а Струков владеет активами по добыче угля и золота.

Депутаты-толстосумы

Впрочем, почти в каждом регионе можно найти депутата с годовым доходом от 100 млн рублей и выше. Губернаторам такие парламентарии обычно приходятся очень кстати – их легко записать в спонсоры разнообразных массовых мероприятий или, скажем, подключить к финансированию спортивных команд. Взамен депутат-предприниматель получает возможность лоббировать интересы своего бизнеса. Нагляднее всего подобные расклады прорисованы в строительстве. Вот, например, ПСО «Казань». Входит в пятёрку крупнейших строительных компаний Татарстана. Её бенефициар Равиль Зиганшин был депутатом республиканского Госсовета с 2009 по 2019 год (декларировал личный доход от 40 до 300 млн в год). Как раз в это время его компании достались самые жирные господряды, связанные с подготовкой к ЧМ по футболу и строительством по социальным программам. Правда, сейчас дела у Зиганшина плохи – как только он потерял своё место в Госсовете, бывшие заказчики обложили его компании исками, а силовики провели в офисах обыски.

Этот пример даёт повод вспомнить ещё один важный бонус, который имеют региональные депутаты, – неприкосновенность. Она действует на территории субъекта Федерации. Силовики не могут задержать или обыскать депутата, если только не поймали его прямо на месте преступления. В обычных случаях им потребуется согласие регионального парламента.

Кроме того, статус регионального депутата является хорошим трамплином для попадания в Госдуму. Правда, в таком случае бизнес придётся переписывать на доверенных лиц. Однако это небольшая проблема по сравнению с теми благами, которые даёт корочка депутата Государственной думы РФ. Это не только зарплата до 400 тыс. рублей, служебная квартира в Москве, кабинет, машина с водителем и бесплатные перелёты по России. Плюс неприкосновенность на всей территории страны. А также возможность завязывать контакты с чиновниками других государств.

Живой пример здесь – табачный король Иван Саввиди, который сначала побыл депутатом Законодательного собрания Ростовской области, щедро финансировал футбольный клуб «Ростов», стал депутатом Госдумы, а нынче владеет бизнесом в Греции. Причём свою российскую бизнес-империю – группу «Агроком» – он создал, когда был депутатом на Дону. А перейдя на федеральный уровень, выгодно продал ростовские активы.

Политики на зарплате

Через региональные парламенты проходит огромное количество рутинных законопроектов, и трудно представить, что получившие депутатский мандат предприниматели будут всерьёз над ними работать. Поэтому в местных законодательных органах имеется группа депутатов на зарплате. Обычно их не больше трети, но в богатых регионах может быть и более половины от состава парламента. Как минимум зарплату получают спикер, его замы и председатели комитетов. Такая работа требует бюрократических навыков, так что зачастую эти посты занимают бывшие чиновники.

К тому же предпринимателю или успешному менеджеру переходить на депутатскую зарплату зачастую невыгодно. Вот, например, депутат новосибирского заксобрания Андрей Шимкив до 2015 года получал зарплату в «Газпром нефти» – почти 45 млн рублей в год. Потом был избран спикером и обрёл статус второго лица в регионе, но в деньгах потерял: бюджет платит ему 3,7 млн в год (около 300 тыс. в месяц).

Размер зарплат региональные парламенты устанавливают сами, но в большинстве регионов они примерно одинаковые. К примеру, в Санкт-Петербурге депутаты тоже получают до 300 тыс. рублей. В эту сумму входит также доплата за стаж: к концу второго депутатского срока она достигает 10%. Также исправно выплачиваются надбавки за особые условия работы – это когда заседания затягиваются дольше рабочего дня.

Тем временем

Поправки к Конституции дали повод пересмотреть ситуацию в муниципалитетах. Прежний вариант Основного закона прямо говорил, что муниципалитеты не входят в систему органов государственной власти. То есть сами и отвечают за организацию своей работы. Теперь же местное самоуправление включено в «единую систему публичной власти». Что это такое, пока непонятно.

Также региональные законы могут устанавливать самые разные льготы, которыми охотно пользуются депутаты на зарплате. Служебная машина, две недели дополнительного оплачиваемого отпуска, путёвки в санатории – вот стандартный «соцпакет».

К тому же у депутата есть возможность трудоустроить в парламенте и родственников – избраннику положен помощник на зарплате. Правда, своего родственника взять в подчинённые запрещают антикоррупционные правила. Но их легко обойти, если депутат Иванов оформит в помощники племянника депутата Петрова и наоборот. Хотя бывают и более откровенные злоупотребления. Например, депутат Законодательного собрания Красноярского края Иван Серебряков организовал свою общественную приёмную в здании, которое принадлежит его отцу. Расходы на её содержание, как положено, компенсировал бюджет края. Два года назад прокуратура на этом основании потребовала лишить его статуса депутата. Вместе с ещё тремя коллегами, которые были уличены в сокрытии информации о своём имуществе и доходах. Но депутаты своих не сдали: все «погоревшие» сохранили мандаты.

Бедные муниципалы

В представительных органах городов-миллионников контингент и условия работы схожи с региональными парламентами. А вот в населённых пунктах поменьше всё уже не так радужно. Федеральный закон ограничивает число муниципальных депутатов на зарплате 10%. На практике есть такие районы, где зарплату не платят никому из депутатов. Бюджет берётся компенсировать только их прямые расходы – на транспорт, канцелярию, аренду помещений для встреч с избирателями и т.п. Депутату нужно всё закупать на свои, а потом нести чеки в бухгалтерию местной администрации.

Показательный случай: бывшего председателя собрания депутатов Завьяловского района Алтайского края суд обязал вернуть в бюджет 864 тыс. рублей. Эти деньги Валерий Кирюшкин получил из бюджета за три года работы в качестве компенсаций за депутатскую деятельность.

Но даже на бесплатную работу местного депутата находятся желающие. Всё дело в том, что именно муниципалитеты принимают решения, которые напрямую касаются повседневной жизни: где вырубить деревья, где устроить парк, как проводить благоустройство и по какой улице пустить автобус. Понятно, что возможностей для коррупции здесь море.

Казус