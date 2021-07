«Главное — сохранять лицо»: как наводнение может повлиять на расстановку сил на выборах в Германии • 305 • В мире Преемник Ангелы Меркель в партии ХДС и кандидат в канцлеры Армин Лашет посетил два из наиболее пострадавших от наводнения населённых пункта земли Северный Рейн — Вестфалия: Хаген и Альтену. Эксперты отмечают, что в условиях предвыборной кампании, которая сейчас идёт в ФРГ, реакция кандидатов на трагедию может серьёзно повлиять на их политическое будущее. Аналитики напомнили о событиях 2002 года, когда наводнение в Германии «помогло» переизбраться на пост канцлера Герхарду Шрёдеру: политик принимал непосредственное участие в операциях по ликвидации последствий стихии. В то же время в немецком сегменте Twitter набирает популярность видео, где Лашет смеётся, стоя позади президента ФРГ, в момент, когда тот говорит о последствиях катастрофы. Наводнение в Германии AFP © Christof STACHE По данным СМИ, канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье, 18 июля, планирует посетить федеральную землю Рейнланд-Пфальц, которая сильно пострадала в результате наводнения. Об этом сообщает немецкое издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники. Отмечается, что сопровождать политика будет премьер-министр региона Малу Драйер. По информации издания, глава правительства побывает в коммуне Шульд, где её проинформируют о текущей ситуации и масштабах ущерба. Ранее аналогичную поездку, но в другой регион предпринял преемник Меркель в партии Христианско-демократический союз (ХДС) и кандидат в канцлеры Армин Лашет. Он побывал в двух наиболее пострадавших населённых пунктах — Хаген и Альтену — в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, премьер-министром которой он является. Разрушительные ливни Из-за проливных дождей в Германии вышли из берегов притоки Рейна Ар и Мозель, а также реки Зауэр, Киль, Нимс, Прюм и Эрфт. Наводнение в большей степени затронуло федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Удару стихии подверглись более 20 городов и районов. По последним данным, жертвами наводнения стали больше 150 человек, ещё около 1,3 тыс. числятся пропавшими без вести. Ливни и грозы, спровоцировавшие выход рек из берегов, шли на западе и юго-западе Германии с понедельника, 12 июля. В результате потоками воды были уничтожены мосты, подтоплены дороги и железнодорожные пути, оборваны электропровода и повреждена водопроводная система. В связи с тяжёлыми последствиями стихии Минобороны ФРГ ввело режим военной катастрофы на западе страны. В связи с трагическими последствиями циклона президент России Владимир Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования. Исторические параллели Эксперты отмечают, что нынешняя катастрофа в Германии произошла в разгар предвыборной кампании, и последствия стихии могут самым серьёзным образом повлиять на политический расклад сил, как это произошло в 2002 году. Тогда сопоставимым по нанесённому ущербу было наводнение из-за разлива Эльбы и Дуная. По стечению обстоятельств трагедия произошла также во время предвыборной кампании в ФРГ. С политической выгодой для себя эту ситуацию смог использовать тогдашний канцлер Герхард Шрёдер, представлявший СДПГ и боровшийся за переизбрание. Непосредственное участие в ликвидации последствий наводнения позволило Шрёдеру набрать большее количество голосов и опередить кандидата от блока ХДС/ХСС Эдмунда Штойбера — жители Германии вновь вручили мандат доверия канцлеру ФРГ. Про Шрёдера тогда говорили, что «победу на выборах он одержал в резиновых сапогах». Канцлер ФРГ Герхард Шрёдер в зелёном дождевике и сапогах посещает места разрушений после наводнения на юге Германии в 2002 году

globallookpress.com

© www.imago-images.de «Безусловно, это повод властям Германии, как и в 2002 году, продемонстрировать свою готовность вводить соответствующие меры. Решительные действия властей призваны не только помочь непосредственно пострадавшим, но и продемонстрировать эффективность управления нынешней правящей коалиции», — пояснил RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. По мнению экспертов, нынешние кандидаты в канцлеры также попытаются использовать ситуацию для набора политических очков. Так, кандидат от СДПГ Олаф Шольц, занимающий пост министра финансов и вице-канцлера, отменил свой отпуск, чтобы отправиться в пострадавший регион Рейнланд-Пфальц, где пообещал, что сделает всё для того, чтобы федеральное правительство оказало необходимую финансовую помощь пострадавшим. «Люди, оказавшиеся в зоне катастрофы, испытывают нужду, ущерб огромен. Федеральное правительство должно оказать помощь. Я сделаю всё, чтобы была оказана финансовая помощь и на федеральном уровне», — приводит его слова немецкий Минфин в Twitter. Bundesfinanzminister @OlafScholz zur #Hochwasser-Katastrophe: Da muss der #Bund mitanpacken & finanzielle #Hilfe leisten. Zusammen mit #RLP Ministerpräsidentin Malu #Dreyer verschafft sich der Bundesfinanzminister eine Übersicht über die Lage. #Eifel#Flutwellepic.twitter.com/SAWFzELiPv — BMF (@BMF_Bund) July 15, 2021 Вместе с тем, не всех претендентов на пост канцлера оказались в таком же выгодном положении, как Армин Лашет и Олаф Шольц. Так, кандидату от партии «зелёных» Анналене Бербок, которая также посетила населённые пункты в земле Райнланд-Пфальц, но которая не обладает полномочиями исполнительной власти, пришлось ограничиться общими заявлениями. «В этом опустошительном положении сейчас… высшим приоритетом остаётся неотложная экстренная помощь, чтобы спасти людей из опасной ситуации и поддержать тех, кто всё потерял», — написала Бербок на своей странице в Twitter. In dieser verheerenden Lage braucht es jetzt eine dreifache nationale Kraftanstrengung: 1. Oberste Priorität ist weiterhin die akute Nothilfe, um Menschen aus Gefahrenlagen zu retten und diejenigen zu unterstützen, die alles verloren haben. (2/4) — Annalena Baerbock (@ABaerbock) July 16, 2021 Однако аналитики считают, что у кандидатов приблизительно равные шансы использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. «Скорее всего, победу одержит тот кандидат, который сможет продемонстрировать единство, сумеет объединить все политические силы», — пояснил RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер. Баланс сил Как показывают недавние опросы, в рейтинге партий Германии в настоящий момент уверенно лидирует консервативный блок в составе Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом свидетельствуют опубликованные в конце июня результаты исследования, проведённого социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV. Согласно опросу, блок ХДС/ХСС опережает партию «зелёных» на десять процентных пунктов. Таким образом, согласно опросу, за ХДС/ХСС готовы были проголосовать 30%, за «зелёных» — 20%, а Социал-демократическая партия Германии и Свободная демократическая партия набрали бы 14% и 12% голосов соответственно. За партию «Альтернатива для Германии» высказались только 7% респондентов. Сильную позиции ХДС/ХСС отметил и Владимир Швейцер. По его мнению, показательными можно считать недавние местные выборы в Саксонии-Анхальт, где христианские демократы уверенно победили, набрав 37,1% голосов избирателей. globallookpress.com

© Marius Becker/dpa Časopis argument: Чехию ведут к положению одинокого беспомощного государства «Последние местные выборы в Саксонии-Анхальт показали, что позиция ХДС/ ХСС неуязвима, поэтому вряд ли партия социал-демократов или «зелёные», которые довольно активно выступают, могут рассчитывать на победу», — считает Швейцер. Однако событие вечера субботы, 17 июня, скорее всего, негативно скажется на рейтинге блока. К концу дня в Twitter появилась видеозапись, на которой кандидат от ХДС Армин Лашет перешучивается с коллегами и над чем-то смеётся, стоя позади президента ФРГ, в момент, когда Франк-Вальтер Штайнмайер даёт комментарий на тему наводнения и поддержки пострадавших. Пользователей соцсети возмутило, что во время скорбных событий Лашет вел себя столь легкомысленно. «Это Лашет, весёлый чувак, который может стать следующим канцлером Германии. Думаю, голосовать за него я не буду», — написала пользователь под ником Clannad99. That is Laschet, a funny dude, who will be maybe the next German chancellor, I think I will not vote for him. — Clannad99 (@Clannad992) July 17, 2021 «Не могу вообразить, чтобы Меркель смеялась на фоне такой травмирующей ситуации, при которой на глазах невинных людей смывало их дома, магазины и средства к существованию», — негодует другой пользователь под ником Пол Нейсбит. «Вот он смеётся. Не знаю точно, это после или до того, как он лгал об изменении климата. Как бы то ни было, он никогда не казался мне подходящим кандидатом на пост канцлера Германии», — отметила пользователь Рокси. Подобное поведение Лашета, считает Александр Камкин, теперь ударит не только по нему самому, но и по партии. «То, что кандидат на пост канцлера ФРГ от ХДС смеётся во время произнесения федеральным президентом соболезнований, некрасиво. Это свидетельствует о его профессиональной неподготовленности на эту должность. Если это видео будет показано по всем немецким федеральным каналам, то это ударит не только по Лашету, но и в целом по ХДС. Немцы довольно чувствительно реагируют на подобные скандалы», — пояснил эксперт RT. В качестве примера он привёл ситуацию с министром обороны ФРГ Карлом-Теодором цу Гуттенбергом, которому пришлось подать в 2011 году в отставку из-за обвинений в плагиате при написании кандидатской диссертации. «Не исключаю, что в данном случае Лашету могли рассказать отвлечённый от темы анекдот, но для политика главное — сохранять лицо. Со стороны Лашета эта была неосмотрительная глупость, которую идеологические конкуренты теперь могут использовать в своих политических целях», — резюмировал Камкин. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









305 Источник Похожие новости Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки" Ещё полметра — и всемирный потоп: Германия замерла в страхе Časopis argument: Чехию ведут к положению одинокого беспомощного государства "Погода не располагает к прогулкам": Журналист представил доказательства из Германии Байден после вопроса о Facebook выдал обвинение в убийстве Апартеид в стране прав человека или непокорённая Франция? Новости партнеров