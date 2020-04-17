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Главное — Победа: парад может пройти летом или в начале осени

17 апреля 2020, 03:10  •  209 • Политика
Парад Победы, о переносе которого из-за распространения коронавируса 16 апреля сообщил президент страны, может состояться уже 24 июня, рассчитывают в Совете Федерации. А ветераны Великой Отечественной, которые поддержали это непростое для российских властей решение, полагают, что мероприятие было бы символично провести 7 сентября — в день, когда 75 лет назад в Берлине прошел парад антигитлеровской коалиции. По словам источников «Известий» в Минобороны, чтобы заново собрать все участвующие в параде Победы подразделения, потребуется всего лишь месяц. Владимир Путин, выступая на видеосовещании с постоянными членами Совбеза, пообещал: все праздничные мероприятия, включая акцию «Бессмертный полк», обязательно пройдут именно в 2020 году. Но сначала Россия заставит отступить угрозу, с которой она столкнулась сегодня, подчеркнул российский лидер.

Непростое решение

Возможный перенос парада Победы активно обсуждался в последние дни не только в разного рода СМИ, но и среди простых граждан. Проведение столь массового мероприятия, в котором традиционно принимают участие ветераны, в условиях эпидемии могло привести к абсолютно непредсказуемым последствиям. Поэтому обращение президента к жителям страны по этому вопросу никого не удивило.
Очевидно, что для Владимира Путина, который регулярно принимает участие в акции «Бессмертный полк» и придает огромное значение сохранению исторической памяти, это решение далось непросто.
Экран в ситуационном центре в Кремле во время совещания Совета безопасности РФ в формате видеоконференции
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
— До праздника, до Дня Победы уже меньше месяца. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна, — заявил президент. — Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.
Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу, руководителям силовых ведомств и органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в российских регионах, а также отложить публичные мероприятия, которые были запланированы в честь 75-летия великой Победы.
— Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов, — продолжил Владимир Путин. — Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И, конечно, марш Бессмертного полка обязательно будет.

От июня до сентября

Ветераны Великой Отечественной уже поддержали перенос парада Победы на более поздний срок. Изменение даты выглядит логичной и оправданной мерой, сказал «Известиям» участник битвы за Сталинград Георгий Виноградов. Карантин вносит свои поправки в нашу жизнь, и все относятся к этому с пониманием. А провести парад Победы можно, например, в сентябре, считает 96-летний ветеран.
— В 1945 году я остался служить в Берлине, мы парад Победы (вместе с союзниками. — «Известия») провели 7 сентября — как раз когда на востоке с японцами закончили воевать. Победа была общая — и мы праздновали вместе, чтобы объединить два фронта, — пояснил Георгий Алексеевич.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Призванный на войну 17-летним юношей в 1941 году, он стал танкистом, участвовал в Сталинградской битве, в боях на Курской дуге и под Прохоровкой, освобождал белорусские Минск, Пинск и Барановичи, прошел через всю Восточную Европу и освободил Берлин. Позднее Георгий Виноградов принимал участие в историческом параде Победы в столице Германии, а также в четырех парадах на Красной площади.
Участниками торжественного мепроприятия, которое прошло в Берлине 7 сентября 1945 года, стали не только советские военнослужащие, но и войска союзников, размещавшиеся тогда в столице Германии. Руководили парадом английский генерал-майор Эрик Нейерс и маршал Георгий Жуков.
Согласен на перенос парада Победы и Лев Литвинов, входивший победителем в Берлин в 1945 году. Через четыре месяца Лев Николаевич отметит столетний юбилей, а сейчас сидит дома на карантине. По его словам, провести парад можно когда угодно — выбор числа, если это не 9 мая, особого значения не имеет.
Фото на память, Берлин, май 1945 года
Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
— Дата — это не главное. Если скажут провести в июне, как первый Парад в 1945 году на Красной площади, придем в июне. Главное, чтобы были живы и здоровы, — подчеркнул ветеран.
В конце апреля 1945 года Лев Николаевич участвовал в боях за столицу павшего Третьего рейха и восстанавливал стратегически важные мосты на Одере, чтобы обеспечить продвижение Красной армии дальше на запад. Он прошел всю войну — от боев за Северный Кавказ до Крыма и от Запорожья до Берлина.
А вот в Совете Федерации считают, что парад Победы можно провести 24 июня. По мнению сенатора Франца Клинцевича, к концу июня пик эпидемии, согласно прогнозам, должен пройти. Дата тоже выбрана не случайно — в этот день ровно 75 лет назад состоялся первый парад в честь победы СССР над фашистской Германией.
— Надеюсь, к этому времени мы справимся с этой проблемой, и можно будет провести парад так, как это всегда было в России: с заслуженными людьми, торжественно, с массовыми гуляньями. Устраивать парад Победы, когда не будет ветеранов, ради которых это делается, будет неправильно, они этого не заслужили, — заявил «Известиям» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Нужен месяц

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, чтобы повторно собрать парадные расчеты и сосредоточить технику, потребуется не более одного месяца. А пока личный состав и боевые расчеты продолжат тренировки в пунктах постоянной дислокации (ППД).
— В дальнейшем, когда будет определена новая дата проведения парада Победы, будет повторно разработан уточненный план сосредоточения техники и личного состава, участвующего в параде, — пояснил один из собеседников «Известий», знакомый с ситуацией. — Это несложная задача. Чтобы заново всех собрать, уйдет примерно месяц. Также потребуется провести восстановительные тренировки. После этого уже можно будет приступать к основным репетициям.
По словам собеседников, уже в ближайшее время военнослужащие-участники парада Победы будут отправлены в ППД, а техника вернется в свои воинские части. Правда, не исключено, что часть боевых машин всё же оставят под охраной в Подмосковье.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Хотя основу парадных расчетов на Красной площади составляют военнослужащие частей из Москвы и Подмосковья, к участию привлекаются солдаты и офицеры, а также техника и из других регионов. В частности, морские пехотинцы Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов, десантники из Костромы, а также курсанты и офицеры-слушатели из Рязани, Воронежа, Костромы, Смоленска и Санкт-Петербурга. Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» и оперативно-тактические «Искандеры» прибывают в Москву своим ходом из Ивановской области.
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Если говорить о техническом аспекте, организовать перенос торжественной церемонии несложно, уверен военный эксперт Алексей Хлопотов.
— Основная часть боевых машин, которые выходят на парад, стоят на вооружении подмосковных частей, — рассказал он «Известиям». — А ракетные комплексы «Искандер» и «Ярс» можно оставить на площадке в Алабино, где техника может находиться под охраной до новой даты парада.
А вот военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что перенос проведения парада потребует значительных организационных усилий и увеличения расходов.
— Это из ряда вон выходящее событие, как и сама эпидемия, — отметил он. — В 1941 году ноябрьский парад не был отменен, но тогда врага не было в Москве. Сегодня враг в Москве. Он маленький, невидимый, но он среди нас и постоянно наносит удары. В том числе и по вооруженным силам. Такая ситуация, конечно, требует серьезного решения: либо проводить парад в изолированной стране при пустых трибунах, либо не привязывать торжественные мероприятия к дате и проводить их, как раньше говорили, «в честь».
Тем не менее при всех сложностях командование армии сможет без накладок организовать перемещения войск и их задействование на параде, когда будет определена дата, подытожил эксперт.

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