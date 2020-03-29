«Главное — не впадать в истерику»: о ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавируса

Одним из последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стали существенные изменения, произошедшие на рынке труда. Рекрутинговые агентства подсчитали, что за последние две недели количество вакансий в России сократилось примерно на 20%, а спрос на работу заметно вырос. При этом эксперты объясняют поведение соискателей скорее повышенной тревожностью из-за пандемии, а не реальной ситуацией. Вместе с тем появилась тенденция смещения спроса на конкретные профессии и сферы деятельности. Так, работодатели активно ищут курьеров, водителей, медицинский персонал, специалистов по онлайн-образованию и онлайн-развлечениям. В случае усугубления кризиса будут востребованы юристы по банкротствам и менеджеры антикризисного управления высокого уровня, полагают эксперты.

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по некоторым профессиям в России. По оценке Торгово-промышленной палаты, проводившей опрос среди представителей малого и среднего бизнеса, около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, а более 8,6 млн человек рискуют потерять работу из-за экономических последствий COVID-19. Первыми влияние эпидемии на себе ощутили компании, работающие в сфере туризма, развлечений, перевозок, а также фитнес-индустрии. RT выяснил, как из-за коронавируса меняется рынок труда, а предприниматели пытаются перестроить свой бизнес.

«Люди в панике»

Неделю назад тренеру по фитнесу Юне Мехти-Заде пришлось прекратить занятия в клубе и уехать из Москвы. Из-за карантина начали массово закрываться фитнес-центры, и многие специалисты фактически оказались без работы. Единственная возможность для неё сейчас иметь хоть какой-то заработок — это проведение онлайн-тренировок. Однако, как признаётся девушка, клиенты пока без особого энтузиазма реагируют на это предложение.

«Это пока сложно для восприятия людей, — говорит Юна. — Нужно время, чтобы они приняли такой формат. Всем моим клиентам больше 45 лет, и они старой закалки, поэтому считают, что тренер должен быть рядом и всё контролировать. И, честно говоря, люди в панике. Все пытаются спасти свой бизнес сейчас. Им не до тренировок».

Помимо фитнес-индустрии от пандемии серьёзно пострадала индустрия развлечений. Как рассказал RT ведущий Василий Кузнецов, две недели назад клиенты начали отменять запланированные мероприятия из-за чего рынок фактически упал.

«У меня было очень много клиентов, с которыми мы были уже на стадии заключения договора, и в последний момент люди отменяют мероприятия или переносят на осень, — комментирует Кузнецов. — Агентства ещё пока присылают мне предложения на проведение тех же свадеб, но рассчитывать на то, что они состоятся, не приходится. Из всех моих заказов не отменили пока только две свадьбы — в конце апреля и в начале мая. В двух этих случаях ребята надеются, что пандемия к этому времени закончится».

Ведущий также отмечает, что одно из самых значимых мероприятий в сфере организации торжеств — конкурс TOP100AWARDS, в котором определяют сто лучших ведущих страны перенесено в онлайн. При этом до сих пор нет точной даты его проведения, а также неизвестно как будет проведена трансляция.

«Меня сейчас спасает то, что мы с друзьями ещё занимаемся видео-продакшном, и все силы направлены туда. Мы уже установили дома хромакей и на нём будем делать рекламу и интересные ролики в Instagram и YouTube», — рассказывает Кузнецов.

«Говорили, что после карантина свяжутся»

В ситуации неопределённости оказалась и сотрудница одного из российских СМИ Екатерина К. Девушка ищет работу с другими условиями труда, однако последний месяц ей отказывают даже в проведении собеседований. По её словам, встречи с кадровиками переносятся на неопределённый срок и отменяются из-за карантина.

«В СМИ вообще тяжело устроиться, а в условиях пандемии — практически нереально, — объясняет Екатерина. — Работодатели прямо говорили, что большинство сотрудников, в том числе кадровики, находятся сейчас на удалёнке, поэтому нет возможности провести очное собеседование. Альтернативных предложений провести интервью по скайпу не предлагали. Говорили, что если работа будет актуальна, то после карантина свяжутся».

Маркетолог Татьяна Л. в беседе с RT рассказала, что до недавнего времени помимо основной работы она имела доход от организации акций для сетевых магазинов. Однако после того, как в Москве запретили массовые мероприятия, эта ощутимая, по словам девушки, статья доходов была потеряна. Сейчас Татьяна начала работать с крупными продуктовыми ритейлерами, а также медицинскими компаниями. Кроме того, решила пройти профессиональную переподготовку по своей первой специальности.

«В этих отраслях сейчас идёт серьёзное усиление, — комментирует девушка. — Привлекают очень большое количество людей на обслуживание населения Москвы. Даже ординаторов снимают с обучения и отправляют в госучреждения и частные медицинские клиники, чтобы они помогали в борьбе с пандемией. По первому образованию я психолог, поэтому решила сейчас пройти переподготовку, так как предполагаю, что через некоторое время эта профессия будет также востребована».

Жёстких сокращений нет

Эксперты из рекрутинговых агентств отмечают, что серьёзных сокращений на рынке труда нет. Однако есть отрасли, которые сильнее других почувствовали на себе последствия распространения COVID-19. К ним относятся, прежде всего, туристический и ресторанный бизнес, фитнес-индустрия, организация праздников и массовых мероприятий, другие сферы малого бизнеса.

«В условиях пандемии спрос на рабочую силу упал за две недели на 20%. Именно на столько меньше стало вакансий на нашем портале», — рассказываетпрезидент портала SuperJob.ru Алексей Захаров.

Часть работодателей перевели сотрудников на удалённую работу, другие отправили своих подчинённых на месяц в неоплачиваемый отпуск. Некоторые и вовсе приостановили деятельность, сократив штат. При этом, как утверждают эксперты, большинство компаний ожидает, что сможет вернуть весь персонал после того, как пандемия пойдет на спад и экономика начнёт восстанавливаться.

АГН «Москва»

В свою очередь, среди соискателей отмечается высокий уровень тревожности. Так, по словам создателя агентства PRUFFI Алёны Владимирской, если раньше в среднем она получала около 190 писем с вопросами на тему карьеры в день, то в начале этой недели пришло более 900 писем.

«Спрос на работу вырос заметно, но пока он объясняется не конкретным поиском работы, а большой тревожностью, — говорит Владимирская. — Люди хотят понимать, что будет с их отраслью, профессией и лично с ними».

Зарплаты курьеров выросли вдвое

Несмотря на непростую ситуацию в экономике, многие компании продолжают набирать людей. Так, по словам Владимирской, собеседования проходят удалённо посредством видеоконференций.

«Конечно, сейчас этот процесс менее активный, чем раньше. Но собеседования на должности курьера, водителя, менеджера по продажам, бухгалтера или программиста идут непрерывно и людей забирают сразу, а вот на топовые позиции поиск пока что заморожен», — говорит специалист.

Эксперты считают, что в условиях возможного усугубления кризиса произойдёт смещение спроса на конкретные профессии: компании будут активно искать менеджеров по продажам, юристов по банкротству, а также специалистов по антикризисному управлению высокого уровня.

Кроме того, очень востребованными сейчас стали курьеры, медперсонал, а также работники из сферы онлайн-образования и онлайн-развлечений.

Как рассказал RT Алексей Захаров, службы доставки и рестораны в срочном порядке нанимают курьеров. Количество заказов на некоторых ресурсах увеличилось за неделю более чем на 35%, а зарплаты курьеров выросли в два раза.

Форс-мажор

По мнению Захарова, неприятности в малом и среднем бизнесе связаны на сегодняшний день с тем, что де-факто карантин во многих российских городах введён и потребительский поток значительно снизился, при этом де-юре его нет, из-за чего компании не могут сослаться на форс-мажорные обстоятельства, когда придётся платить налоги.

Эксперт также отметил, что тем, кто уволился в начале года и потеряет работу сейчас, необходимо постоянно мониторить ситуацию на рынке труда. Однако хорошую работу по специальности, скорее всего, удастся найти только ближе к осени, уверен Захаров.

С такой точкой зрения согласна и основатель агентства PRUFFI Алёна Владимирская.

«Я бы посоветовала людям в ближайший месяц не суетиться. Если хочешь выжить в кризис, главное — не впадать в истерику, — говорит Владимирская. — Размещайте своё резюме на рекрутинговых ресурсах, если зовут на собеседование — надо идти. А в остальном давайте дождёмся спокойно конца этой пандемии, она не будет вечной, по крайней мере в том виде, в котором она сейчас существует, а дальше уже будем разбираться с экономикой и с тем, что будет».