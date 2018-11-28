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Главное — не вляпаться
28 ноября 2018, 19:09 • 71 • Карикатуры
Источники в Европейском союзе сообщили, что Германия и Франция выступили против ужесточения антироссийских санкций на фоне инцидента в Керченском проливе.
© Виталий Подвицкий
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