«Главное – люди. Иной выбор неприемлем»

Потери российского бюджета от нового продления нерабочих дней из-за эпидемии COVID-19 опрошенные «Известиями» экономисты оценивают в дополнительные 1,8-2,3 трлн рублей. Однако сегодня гораздо важнее — сохранить жизнь и здоровье граждан, а экономику можно восстановить уже потом, совместными усилиями. Об этом в обращении к россиянам 28 апреля заявил Владимир Путин. Те же, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, по сути призывают вернуться к дикости и варварству, заявил российский лидер. На жестких порядках строилось общество древней Спарты, однако ее это не спасло, напомнил президент. Россия же тысячу лет живёт с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки и солидарности, и именно они сегодня - главная опора нашей государственности, подчеркнул он.

На майские — дома

28 апреля прошло в режиме ожидания выступления Владимира Путина, который должен был дать ответ на главный вопрос, волнующий большинство россиян: сколько еще всем нам придется прятаться от вируса дома. Президент сразу отметил: благодаря своевременным ограничительным мерам стране удалось затормозить распространение эпидемии. По его словам, ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось, однако этот показатель не должен расслаблять бдительность. Ситуация по-прежнему очень сложная, а пик еще не пройден, добавил он.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В настоящий момент в РФ зафиксировано свыше 93 тыс. случаев заражения в 85 субъектах. Количество летальных исходов — 867.

— Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией, — пояснил российский лидер.

Владимир Путин предупредил: полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. На этом фоне президент объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.

— Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними – рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас – тем более нельзя рисковать, — заявил президент. — Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы.

Главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия, которые они получили для более эффективной борьбы с COVID-19. Как отметил Владимир Путин, сейчас руководители регионов не должны принимать решения «на эмоциях или под копирку». Поэтому он поручил властям к 5 мая подготовить рекомендации по последовательному выходу из режима ограничений, исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

— В каких-то регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или даже усилить, а в каких-то, конечно, с учетом всех рисков, двигаться в сторону его смягчения, — сказал президент.

С президентом согласен и мэр Москвы Сергей Собянин, который считает, что, к примеру, в столице и Подмосковье необходимо продолжать режим самоизоляции так же строго, как и было до этого. По его словам, продление нерабочих дней позволит понять тенденцию распространения болезни и принять взвешенные решения. При этом градоначальник обнадежил россиян информацией, что динамика инфицирования по столице и стране в целом за последнюю неделю снизилась практически в два раза.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Продление нерабочих дней — абсолютно взвешенная мера, так как страна еще не прошла пик заболеваемости, согласен первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По словам парламентария, сейчас все регионы должны выполнять указания, исходя из «местных особенностей».

— Судя по статистике, которую я просматриваю, мы близки к тому, что в середине мая можно будет выходить на решение по некоему ослаблению режима самоизоляции с постепенным выходом на экономические решения, на послабления в области занятости, — заявил сенатор «Известиям».

Испытание на прочность

В ходе совещания с главами регионов Владимир Путин анонсировал подготовку нового пакета мер для поддержки экономики и граждан в условиях борьбы с COVID-19, и поручил правительству разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики. Продление карантина до конца майских праздников обернется еще большей потерей экономики и всплеском безработицы, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в период объявленных до 11 мая каникул экономика потеряет 1,8-2,3 трлн рублей. Совокупный объем ущерба за полтора месяца изоляции превысит 10 трлн рублей.

С апреля по середину мая потери ВВП составят не менее 5%, полагает замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, чем дольше длится режим самоизоляции, тем выше риск закрытия многих предприятий в сфере услуг и торговли. Если карантин затянется дальше начала мая, то без работы с учетом «серого» рынка труда останутся порядка 7-10 млн человек, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Третий пакет антикризисных мер, по мнению замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Дмитрия Куликова, расширит уже применяемые инструменты помощи объявленным ранее компаниям и отраслям. Появившиеся данные о занятости по отраслям, доходам населения и экономической активности помогут скорректировать и выработать точечные рычаги помощи, отметил он. По мнению Сергея Хестанова, для поддержки экономики нужно потратить не менее 8% ВВП, и перейти к более действенным рычагам, например, раздать «вертолетные деньги», как это сделали в США и Германии, что в свою очередь простимулирует потребительский спрос.

В план действий по восстановлению деловой жизни нужно включить не столько меры по поддержке оказавшихся в сложной ситуации отраслей и компаний, сколько стимулы для расширения спроса, уверен Александр Широв. Без него нет смысла поддерживать экономику и накачивать предприятия деньгами. Для восстановления деловой активности могут увеличить объемы госзакупок, расширить линейку потребительских льготных кредитов, а также упростить получение ипотеки. О последнем уже было объявлено.

По оценкам экспертов, исходя из текущей ситуации спад экономики по итогам 2020 года при положительном сценарии составит 4-7%, отрицательном – 7,5-10%.

К полноценной работе должны вернуться, прежде всего, те сегменты экономики, чья рабочая деятельность была остановлена полностью, сказал «Известиям» директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

— Вполне очевидно, что страны не будут сразу открывать свои границы, поэтому, вероятнее всего, следует постепенно возобновлять полеты внутри страны. То есть запустить туризм в РФ: гостиницы, отели, дома отдыха, санатории, особенно в Краснодарском крае, Сочи и Крыму, — отметил он. — Далее необходимо вернуть к жизни остановленное производство при условии, что работники будут соблюдать дистанцию и дополнительные меры предосторожности. Возможно, трудится посменно.

Отели в Ялте Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По его мнению, соблюдение социальной дистанции должно практиковаться во всех сферах бизнеса, которые ориентированы на конечного потребителя. Так, во всех барах и ресторанах должна измениться расстановка столов: расстояние между ними следует увеличить. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал возвращать к жизни общепит, начиная с заведений площадью не более 50 кв. м. Хотя эксперт считает такое ограничение излишним. Салонам красоты в своей работе тоже следует помнить о дистанции, отметил Вячеслав Абрамов.

Он уверен, что граждане должны получить возможность гулять на свежем воздухе, соблюдая все необходимые меры предосторожности. Например, на первом этапе можно допустить несколько выходов в неделю на прогулки в парки. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова сказала «Известиям», что каждый регион совершенно точно по-своему будет снимать ограничения, опираясь при этом на схематичный план Роспотребнадзора. По ее мнению, малый бизнес в сфере услуг должен вернуться к жизни довольно быстро, речь идет о тех компаниях, которые все же уцелели. По ее оценкам, это примерно треть, остальным придется начинать с нуля.

Если потребители проявят интерес, то быстро оживут парикмахерские и салоны красоты с базовым набором услуг, а также кинотеатры и культурные учреждения. Анна Бодрова добавила: если посмотреть разбивку по регионам, то можно предположить, в Москве и области активнее пойдет восстановление строек и производств, в том числе сборочных. Тогда как на юге, например, в Краснодарском крае скорее начнет возрождаться туристическая отрасль — для россиян это практически единственный вариант летнего отдыха, пока границы закрыты. По мнению эксперта, непростой период ждет в перспективе фитнес-клубы и спортивные учреждения: сюда потребитель вернется нескоро.

Без следующего всплеска

На совещании выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая уточнила, что в РФ сейчас более 500 лабораторий проводят тестирование на наличие коронавируса. Она также сообщила, что у 45% инфицированных пациентов заболевание проходит без симптомов. Также России удается сохранить относительно низкий уровень летальности, не превышающий 1%.

— Одновременно снизился удельный вес тяжелых форм инфекции, а именно пневмонии, с 25% в начале месяца до 20% на сегодняшний день. И тяжелая форма регистрируется только у 5% случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, — пояснила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В настоящий момент, 80% заболевших составляют люди работоспособного возраста, 15% — граждане старше 65 лет, 5% — это дети. Между тем, глава Минздрава Михаил Мурашко заверил в отсутствии дефицита коек для пациентов с COVID-19. По его словам, на сегодня развернуто свыше 116 тыс. специализированных коек.

На мероприятии также выступили несколько губернаторов, которые доложили президенту о текущей ситуации и предложили собственные инициативы. В частности, глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил о планах развертывания второго мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 вблизи села Белокаменка, где был зарегистрирован очаг заражения.

Стоит отметить, что медики поддерживают решение продлить режим самоизоляции на майские праздники. У многих людей по-прежнему нет осознанности, что они могут заразить близких. А инфекционному процессу совершенно безразлично, какая погода за окном и что люди думают о происходящем, отметил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Он также напомнил, что в России тотального карантина, как в Европе, введено не было. И, если бы люди изначально понимали свою ответственность за распространение инфекции, теоретически мы могли бы повторить опыт Южной Кореи, в которой не потребовалось введение ограничительных мероприятий, потому что всех контактирующих с больными лиц успели выявить и изолировать.

— Дальнейшие прогнозы зависят от того, как люди будут себя вести. Если на майские праздники все выйдут из дома, через неделю будет подъем заболеваемости. Даже если всего 5% процентов населения нарушат режим самоизоляции, при умножении на 145 млн жителей России, можно получить гигантское число новых заболевших, — подчеркнул Иван Коновалов.

По его словам, сейчас в России болеют в основном молодые люди до 65 лет (более 85% случаев). Пожилых, которые особенно подвержены осложнениям, вовремя удалось изолировать. Но если дальнейшие ограничения не будут касаться пожилых людей, приток летальных исходов будет грандиозным, заключил Иван Коновалов.

— Люди с низкой социальной культурой, конечно, могут выражать недовольство продлением режима на более долгий срок, демонстрируя тем самым свою глупость. Большинство все же понимает, что идея проста – прервать передачу возбудителя от одного человека к другому. Карантин для этих целей применялся со средних веков. Сегодня своего значения он также не утратил. Это столь же важно, как и разработка вакцины, — добавил эпидемиолог, член президиума РАЕН Виктор Зуев.

Москва во время режима самоизоляции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

После послабления режима, по его мнению, первыми должны возобновить работу предприятия. После них к полноценной работе могут вернуться банки, парикмахерские, рестораны.

Генетический код

В конце совещания последовало фактически еще одно обращение президента – на этот раз уже не к коллегам, а ко всем гражданам страны. Как и в предыдущий раз, когда речь зашла о половцах и печенегах, Владимир Путин обратился к историческим параллелям, а также к классике мировой литературы — в лице Джека Лондона.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, многие россияне до сих пор «не видят угрозы, просто не чувствуют ее», подчеркнул президент. Однако «впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания», отметил он. По его словам, «мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом». Эта часть выступления Владимир Путина, видимо, была направлена, в первую очередь, к тем россиянам, которые в штыки воспринимают действующие меры.

Президент признал, что свобода каждого гражданина – безусловная ценность современной цивилизации. Однако нельзя забывать о жизни каждого человека, которая «является абсолютной ценностью, данной нам свыше». На этом фоне президент решил напомнить о том, что свобода каждого ограничена свободой других. И, по его мнению, именно эта формула весьма уместна в условиях борьбы с COVID-19.

— Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам, — продолжил Владимир Путин.

Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Потом президент перешел к вопросу естественного отбора, к которому так или иначе фактически призывают некоторые отдельные граждане. По его словам, в мире зачастую звучат голоса за сохранение экономики и материального благополучия, вместо карантинных мер.

— Но что, в этой связи, предлагается? — задался вопросом Владимир Путин. — Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый – за себя.

И тут Владимир Путин заговорил об истории. Он напомнил, что «в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени». По мнению президента, «те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству».

— Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, — продолжил президент. — Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная.

В это связи президент и предложил вспомнить рассказ Джека Лондона «Закон жизни».

— В нем речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код, — заявил российский лидер.

Владимир Путин напомнил, что «с ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет». И сегодня они – главная опора нашей государственности.

— Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России – ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей, — подытожил он.

Разумеется, президент не мог обойти и День Победы, который в этом году Россия отметит в специальном режиме.

— 9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют, — рассказал президент.

А вот традиционный парад на Красной площади и марш «Бессмертного полка» пройдут позже, когда удастся побороть COVID-19. Но — тоже в этом году.

Над текстом работали Дмитрий Лару, Роза Алмакунова, Екатерина Ясакова и Евгения Перцева