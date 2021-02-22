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«Главное — это совместная работа в реальном секторе экономики»: в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко
22 февраля 2021, 22:45 • 22 • В мире
Президенты России и Белоруссии провели переговоры в Сочи. Владимир Путин отметил, что между государствами постоянно продолжается взаимодействие по многим вопросам. Российский лидер напомнил, что Москва остаётся главным торгово-экономическим партнёром Минска, а страны связывают крупные энергетические проекты, активная торговля и близкая культура. Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за помощь экономике республики и поддержку в борьбе с пандемией коронавируса.
РИА Новости © Алексей Дружинин
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Президенты России и Белоруссии обсудили множество вопросов взаимодействия и сотрудничества двух стран.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия находятся в постоянном контакте.
Он обратил внимание на высокий уровень партнёрства и союзничества между двумя странами. Путин упомянул, что Москва остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Минска, занимая долю около 50%. Кроме того, Россия является самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Речь идёт о $4 млрд вложений, сказал российский лидер.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия реализуют крупные проекты в сфере энергетики. Президент упомянул в этой связи Белорусскую атомную электростанцию. Кроме того, российский лидер добавил, что Москва и Минск работают на традиционных рынках, таких как сельскохозяйственная продукция.
Также российский лидер обратил внимание на культурные связи между двумя народами.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил президента России за помощь экономике республики. По его словам, «деньги на ветер не выброшены».
По словам белорусского лидера, из порядка $70 млрд валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте «завязана» на Москве.
«Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём нарастает, всё время нарастает», — сказал Лукашенко.
Он добавил, что импорт из России значительно вырастет в случае реализации проектов, запланированных на предстоящие пять лет.
Путин в ответ отметил, что сотрудничество в промышленной сфере России и Белоруссии важнее прямой финансовой поддержки.
«Александр Григорьевич, вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное — это совместная работа по кооперации в реальном секторе экономики», — сказал российский президент.
Путин отметил, что на время пандемии товарооборот между странами снизился примерно на 15%, но остался на уровне $28,5 млрд.
«Это очень значимая цифра, это прилично», — сказал российский лидер.
Лукашенко также рассказал, что правительствам Белоруссии и России осталось доработать шесть-семь дорожных интеграционных карт из 33 предусмотренных договоренностями.
Напомним, что предыдущая продолжительная встреча лидеров России и Белоруссии состоялась в сентябре 2020 года. Путин встретился с Лукашенко в Сочи. Они обсудили вопросы поставок энергоносителей в Белоруссию, прерванное на время пандемии транспортное сообщение. Наряду с этим лидеры договорились о снятии резерва российских силовиков, сформированного на границе двух стран на фоне беспорядков в Белоруссии.
Борьба с коронавирусом
В ходе переговоров Лукашенко назвал российскую вакцину от коронавируса самой эффективной в мире.
«Самая эффективная вакцина — российская, это признано во всём мире. Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород», — сказал Лукашенко.
Путин рассказал, что Россия передала Белоруссии технологии по производству вакцин. Президент отметил, что ни с одной страной Россия не сотрудничает в этом вопросе так плотно.
«Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, — это то, что мы на вашем предприятии... технологии переданы», — сказал Путин.
Лукашенко подтвердил эту информацию, отметив, что производство вакцин должно начаться в марте.
«Серьёзная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией», — отметил президент Белоруссии.
Путин также выразил мнение, что в борьбе с коронавирусом нужно объединять усилия с Европой.
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