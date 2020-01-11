«Главное — это не объём военного бюджета»: как Россия сохраняет высокий уровень боеспособности армии

Российская армия сохраняет высокую боеспособность и лидирующее положение по экспорту вооружений, несмотря на огромный разрыв в военном бюджете с США. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов на лекции перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета. Также Борисов рассказал об успехах в диверсификации оборонного комплекса и создании новых образцов вооружения. По прогнозу Минобороны РФ, в 2020 году доля современной техники в войсках достигнет 70%. Как полагают эксперты, Москва демонстрирует способность эффективно обеспечивать национальную безопасность за счёт оптимального распределения экономических ресурсов.

Российская армия обладает высоким уровнем боеспособности, несмотря на скромный размер военного бюджета. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил на лекции «Современный ОПК России: новые вызовы и пути развития» перед курсантами военного учебного центра Сибирского федерального университета имени Героя России генерала В.П. Дубынина.

«Мы находимся на шестом месте (в мире) по абсолютному объёму, который тратим на вооружение, и нам удаётся держать паритет и держать свои Вооружённые силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства», — сказал Борисов.

По его словам, расходы РФ на оборону в 12—14 раз меньше, чем военный бюджет Соединённых Штатов, который в 2020 финансовом году побьёт очередной рекорд и достигнет $750 млрд. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, российский бюджет меньше американского в 16 раз.

Стратегические приоритеты

В декабрьском докладе по итогам развития армии министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что в 2018 году Россия находилась на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в 2019 году наша страна опустилась на восьмую строчку, а в 2020 году окажется на девятой позиции.

При этом, как подчеркнул глава ведомства, Москва сохраняет набранные темпы перевооружения войск и строительства объектов военной инфраструктуры. Стагнация оборонного бюджета не препятствует успешному проведению сирийской операции и разнообразных учений, которые способствуют повышению боеготовности Вооружённых сил.

По данным Минобороны, боевой опыт получили все представители высшего военного руководства, начиная от командующих войсками военных округов до командиров дивизий, бригад и полков. Также службу в САР прошли 90% лётчиков, 61% экипажей кораблей Военно-морского флота, 98% сотрудников военной полиции, 78% личного состава инженерных подразделений.

В прошлом году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) передал армии более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Это позволило довести долю современных образцов до 68,2%. В 2020 году, как ожидают в Минобороны, этот показатель достигнет отметки в 70%, которую планируется поддерживать в последующие годы.

Приоритет в перевооружении традиционно отдаётся ядерным силам, которые обеспечивают стратегическое сдерживание США. В 2019 году промышленность поставила армии гиперзвуковые комплексы «Авангард», межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярс», лазерные установки «Пересвет». Сегодня уровень современной техники в РВСН составляет 76%, в ядерной триаде — 82%.

В плановом порядке происходит модернизация Сухопутных сил, Военно-морского флота, ВКС и ВДВ. Боевое крещение в Сирии получили обновлённые вертолёты Ми-28НМ, ударная модификация тяжёлого беспилотника «Иноходец», новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя пятого поколения Су-57.

Истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Опрошенные RT эксперты полагают, что достигнутые в развитии российских ВС результаты свидетельствуют об успешном сотрудничестве Минобороны и оборонного комплекса. Скромные, по сравнению с США, расходы на военные нужды не стали помехой для реализации амбициозных задач.

«Главное — это не объём военного бюджета. Первостепенно то, что перед военными и промышленниками были поставлены чёткие и конкретные задачи. В итоге Россия смогла достичь такого уровня оснащённости современной боевой техникой, о котором, я думаю, мечтают вооружённые силы многих стран», — пояснил RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Прибавка к экономике»

Как отметил в своей лекции Юрий Борисов, доказательством высокого качества российского оружия является его востребованность на международном рынке. Объём портфеля экспортных заказов составляет $55 млрд. Ежегодно Москва продаёт за рубеж военной техники на $14—15 млрд. Такие показатели позволяют России сохранять второе место в рейтинге ведущих оружейных экспортёров.

По словам Борисова, наиболее сильны отечественные компетенции в сфере противовоздушной обороны и авиации. В пример он привел успех на международном рынке зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф», который купили Китай, Турция и Индия. С несколькими государствами сейчас ведутся переговоры.

«Боевая авиация: по лётно-техническим характеристикам последние модели самолётов Су-35 — это истребитель поколения 4++, уже не говоря о Су-57 — по крайней мере, не уступают ведущим образцам — американским F-22, F-35, а по ряду лётно-технических характеристик и превосходят», — подчеркнул Борисов.

Вице-премьер назвал экспорт вооружения «серьёзной прибавкой к экономике». Также он отметил успехи оборонно-промышленного комплекса в диверсификации. В прошлом году доля гражданской продукции выросла до 24,1%. В 2018 году этот показатель составлял 20,9%. К 2025 году ОПК должен производить до 30% гражданских товаров, а к 2030 году — до 50%.

Как неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, диверсификация призвана обеспечить экономическую, технологическую и финансовую устойчивость на фоне сокращения гособоронзаказа. Предприятиями отрасли заявлено к реализации более 400 проектов в области конверсии. Речь идёт о выпуске ледоколов для Северного морского пути, круизных и рыбопромысловых судов, а также пассажирских самолётов.

«Ещё раз всё‑таки повторю: в работе по диверсификации производств надо активнее использовать и те возможности, которые открывает реализация национальных проектов. В рамках их выполнения потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий оборонно‑промышленного комплекса уже сейчас превышает пять с половиной тысяч позиций», — заявил Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в сентябре прошлого года.

В комментарии RT старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев также подчеркнул ведущую роль национальных проектов в развитии оборонной индустрии на ближайшую и среднесрочную перспективу.

По словам аналитика, при необходимой государственной поддержке отечественные предприятия способны заместить потребности РФ в медицинской технике, промышленном оборудовании, электронной аппаратуре, гражданской авиации и кораблях различного типа.

Танкер, построенный на Невском судостроительно-судоремонтном заводе

© АО «Объединенная судостроительная корпорация»

«Президент уделяет большое внимание диверсификации. Это очень сложный процесс. Ряд вопросов по-прежнему не решён, но очевидно, что руководство России учитывает неудачный отечественный и зарубежный опыт «огражданивания» оборонки. Важно, что конверсия проходит поэтапно и растянута на достаточно продолжительный срок», — пояснил Денисенцев.

Как рассказал RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, за последние годы производственные мощности оборонных предприятий подверглись значительному обновлению. Модернизация цехов и оборудования, а также поддержка научных кадров позволяет российскому ОПК наращивать выпуск гражданской продукции, создавать перспективные образцы вооружений и в целом успешно выполнять гособоронзаказ.

«Армия и в какой-то степени экономика России достаточно сильно зависят от качества работы оборонной промышленности. Тот факт, что наша страна выполняет все основные задачи с текущим объёмом военного бюджета, свидетельствует о правильности принятых президентом решений. Сейчас армия находится в постоянной боевой готовности и способна адекватно реагировать на любые угрозы национальной безопасности», — подытожил Леонков.