Главное - участие

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Дональд Трамп неожиданно для американских политических элит заявил о том, что США "скоро выйдут из Сирии". По сути, речь идет о капитуляции, однако Вашингтон попытается оформить ее как героическую победу.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий