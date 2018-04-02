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Главное - участие

02 апреля 2018, 16:09  •  99 • Карикатуры

Дональд Трамп неожиданно для американских политических элит заявил о том, что США "скоро выйдут из Сирии". По сути, речь идет о капитуляции, однако Вашингтон попытается оформить ее как героическую победу.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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