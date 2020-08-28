Главное - не знания, а элитная школа: "Демократия по-британски" разгневала местных выпускников

Twitter-канал "Голос Мордора" прокомментировал протесты в Великобритании, в которых принимают участие сотни выпускников школ и их родители.

Причиной стало введение в стране новой системы оценки работ завершающих обучение в школе молодых людей. Новый алгоритм учитывает коэффициент, который в итоге прибавляет или снижает баллы в зависимости от уровня учебного заведения.

В итоге, по данным интернет-газеты Independent, практически 40% учащихся, то есть порядка 280 тыс. человек, занизили оценки. Это обстоятельство для многих из них серьёзно затруднило поступление в вузы.

В итоге по Лондону, Ливерпулю, Белфасту и многим другим городам Объединённого Королевства прокатились массовые демонстрации выпускников.