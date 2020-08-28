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Главное - не знания, а элитная школа: "Демократия по-британски" разгневала местных выпускников

28 августа 2020, 23:35  •  63 • В мире
"Демократия по-британски" разгневала местных выпускников, которые вышли на массовые митинги. Это произошло из-за новой системы оценки работ завершающих обучение в школе молодых людей. Новый алгоритм учитывает коэффициент, который в итоге прибавляет или снижает баллы в зависимости от уровня учебного заведения: главное - не знания, а элитная школа.
Twitter-канал "Голос Мордора" прокомментировал протесты в Великобритании, в которых принимают участие сотни выпускников школ и их родители.
Причиной стало введение в стране новой системы оценки работ завершающих обучение в школе молодых людей. Новый алгоритм учитывает коэффициент, который в итоге прибавляет или снижает баллы в зависимости от уровня учебного заведения.
В итоге, по данным интернет-газеты Independent, практически 40% учащихся, то есть порядка 280 тыс. человек, занизили оценки. Это обстоятельство для многих из них серьёзно затруднило поступление в вузы.
В итоге по Лондону, Ливерпулю, Белфасту и многим другим городам Объединённого Королевства прокатились массовые демонстрации выпускников.
"Выпускники элитных школ получают более высокие балы, а в школах из бедных районов баллы занижают. Демократия", - заметил "Голос Мордора".

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