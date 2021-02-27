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"Главная задача – избежать ядерной войны": Горбачев об отношениях США и России

27 февраля 2021, 16:30  •  59 • Политика
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший президент СССР считает, что Путину и Байдену обязательно нужно встретиться
Михаил Горбачев оценил будущее отношений Москвы и Вашингтона. Он считает, что главная задача сейчас – избежать ядерной войны. Однако вопрос ядерного разоружения невозможно решить в одиночку, а значит, необходимо сесть за стол переговоров.
"Обязательно надо встречаться и договариваться, и главное – "не бычиться друг на друга",
– заявил Горбачев в беседе с "Интерфаксом".
Бывший глава СССР подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину и президенту США Джо Байдену нужно провести переговоры.
Горбачев напомнил о своей встрече с 40-м американским лидером Рональдом Рейганом. Тогда отношения Советского Союза и Штатов тоже переживали не лучшие времена. Горбачев написал американскому коллеге письмо.
"Через два дня я получил ответ от Рейгана – "за". Это было согласие на встречу",
– отметил он. Речь тогда шла о переговорах по ядерной безопасности.
Прокомментировал Горбачев и отношения нашей страны с Евросоюзом, которые тоже заметно охладились. Здесь, как и в случае с США, нужно договариваться и налаживать диалог, заявил он.
"В начале все не хотят! Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается все нормально",
– подытожил он.
Ранее политолог рассказал, как действия Путина разрушили планы Запада по Украине. Повесить проблемы Незалежной на Россию не удалось.

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