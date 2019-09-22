Главная угроза США, война с Украиной и отмена призыва. О чем рассказал Шойгу

Главная угроза

Вера США в свое исключительное силовое превосходство рождает в Белом доме ощущение возможности безнаказанно пойти на неразумные шаги, и это является главной угрозой России и другим странам, заявил министр.

"Кoгда ты oсознаешь свoю уязвимoсть и заинтересoван в сoхранении бaланса и всеoбщей равной безопасности, это зaставляет тебя включaть гoлову", - пояснил министр. Однако в Белом доме считают, что благодаря их превосходству баланс сил в любом случае сложится в их пользу, и тогда "в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные", отметил высокопоставленный чиновник.

Сегодняшний уровень информатизации и автоматизации увеличивает вероятность ошибки в управлении вооружением, отметил Шойгу. Поэтому на первый план в последнее время выходит проблема информационной безопасности, добавил министр.

В то же время, говоря о ситуации в мире, министр отверг возможность участия России в полномасштабной истребительной войне. По его словам, риски и последствия такой войны очевидны сегодня каждому.

Армия постоянной боеготовности

Тем не менее вследствие этих обстоятельств армия России сегодня стала "армией постоянной готовности", подчеркнул министр обороны.

По его словам, ценой невероятных усилий руководство страны и Минобороны сделали нашу армию "такой, какая она есть сегодня". "У нас сейчас все подразделения - пoдразделения пoстоянной гoтовности", - подчеркнул министр.

Учебные полигоны Минобороны на 80% загружены подготовкой военнослужащих, расход боеприпасов на боевую подготовку вырос с 2012 года впятеро.

Одним из главных методов повышения боеспособности армии стали внезапные проверки, отметил министр. Они позволяют создавать незнакомые военнослужащим условия учебно-боевой обстановки, при этом в ходе первой же внезапной проверки ни одно из подразделений не выполнило боевые нормативы на "удовлетворительно", отметил Шойгу.

Война России с Украиной – "сумасшедший сюжет"

Шойгу также оценил вероятность прямого столкновения между армиями России и Украины. "Даже думать об этом не хочу", - подчеркнул чиновник.

По его словам, он очень надеется на то, что у народа и у власти Украины хватит воли, возможностей и сил остудить "горячие головы", призывающие к подобной глупости. "Сумасшедший сюжет", — сказал военный.

Шойгу убежден, что когда-нибудь граждане России и Украины будут жить "в мире и добрососедстве".

Модернизация "Калибров"

Российские крылатые ракеты "Калибр" после применения в Сирии прошли модернизацию. Это позволило сократить время закладки боевого задания с их применением, рассказал министр.

Раньше для загрузки полетного задания в ракету "Калибр" требовалось столько времени, за которое цель могла уже уйти из зоны поражения, пояснил он. Однако сегодня время загрузки задания уменьшилось кратно, подчеркнул он.

Эта работа ведется постоянно, сообщил Шойгу газете.

Отмена призыва

На этом фоне в России может все же быть отменен обязательный призыв на срочную службу в Вооруженных силах, допустил Шойгу.

"В принципе, это возможно", - заявил министр в ответ на соответствующий вопрос. При этом глава Минобороны заранее считает такое решение правильным.

По его словам, количество военнослужащих по призыву в России должно быть в любом случае. "Абсолютно убежден", - подчеркнул Шойгу.

Помимо действующих профессиональных военнослужащих в России должен сохраняться мобилизационный резерв из граждан, за счет которых в случае надвигающейся войны можно быстро усилить Вооруженные силы, пояснил глава Минобороны.

Кроме того, прошедшие службу по призыву люди имеют "ощущение причастности" к защите своей Родины, подчеркнул Шойгу. В случае же если армия будет восприниматься лишь как способ неплохо заработать, такого нравственного стержня у людей точно не будет, опасается Шойгу.