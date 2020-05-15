|
Главная угроза. Россия в новой Стратегии национальной безопасности Польши
15 мая 2020, 05:55 • 59 • Аналитика
12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал обновленную Стратегию национальной безопасности. Многостраничный документ описывает текущую обстановку, угрозы и вызовы, а также основные методы обеспечения национальной безопасности. Заметное место в новой Стратегии занимает Россия. На этот раз нашу страну считают одной из главных угроз польской безопасности.
Нео-имперский марш
Наиболее интересные упоминания России и ее политики содержаться в главе Стратегии под названием «Среда безопасности» («Security Environment» в английской версии). Отметив изменения стратегической ситуации и усложнение военно-политической обстановки на международной арене, авторы Стратегии переходят к изобличению главной угрозы.
Наибольшей угрозой для безопасности Польши именуется российская «нео-имперская политика, проводимая при помощи военной силы». «Агрессия» против Грузии и Украины, а также «аннексия» Крыма нарушили основные принципы международного права и подорвали основы европейской безопасности.
Россия активно развивает наступательный потенциал на западном стратегическом направлении. В Калининградской области и на Балтике создаются и расширяются зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD). Проводятся учения, сценарий которых предусматривает развертывание крупных группировок, войну с членами НАТО и даже применение ядерных вооружений.
Современные российские ЗРК являются одной из основ систем A2/AD. Фото Минобороны РФ / mil.ru
Угрозу видят и в применении Россией методов «гибридной войны», которые могут спровоцировать полноценный конфликт. Используется полный спектр невоенных средств, способных дестабилизировать структуры зарубежных стран и даже создавать разногласия между союзниками. Авторы Стратегии предполагают, что Россия продолжит подрывать международный порядок, желая восстанавливать свои сферы влияния.
Российская политика сказывается и на вопросах глобального уровня. Польская Стратегия отмечает растущее стратегическое соперничество между крупными державами. Противостояние США, России и Китая затрагивает всю международную политическую систему.
Энергетическая угроза
Отмечается, что критическое значение для безопасности Польши имеет энергетика. Однако и тут имеются проблемы, прямо связанные с Россией. Значительная часть Центральной Европы и Балканского региона получает газ и нефть преимущественно от российских поставщиков. Новые международные проекты, такие как «Северный поток-2», способны усилить зависимость европейских государств от российского сырья.
Российские танки на учениях - еще один повод для беспокойства. Фото Минобороны РФ / mil.ru
Все это создает новые риски. Россия может использовать поставки энергоносителей как дополнительный инструмент для давления на зарубежные страны. Это необходимо учитывать при планировании – и заранее принимать меры.
Одновременно с этим авторы Стратегии признают, что состояние польской энергетической инфраструктуры оставляет желать лучшего. Необходимо дальнейшее развитие электрических сетей, объектов газовой промышленности и т.д. Имеющийся рост емкости нефте- и газохранилищ признают недостаточным. При всем этом, польская энергетика должна оставаться конкурентоспособной и соответствовать требованиям Евросоюза.
Меры безопасности
Стратегия национальной безопасности включает четыре «столпа» (Pillar) – эти главы описывают конкретные меры и методы, необходимые для решения актуальных задач. Любопытно, что во всех четырех главах Россия непосредственно упоминается только дважды, тогда как прочие разделы и пункты посвящены другим странам или иным проблемам. На фоне предыдущих глав все это выглядит весьма интересно.
Глава «Pillar II» посвящена месту Польши в международной системе безопасности («Poland in the International Security System»). Первый ее раздел содержит цели и задачи польской политики в рамках НАТО и Европейского союза. Пункт 1.8 этого раздела описывает стратегию в отношении России.
Дальняя авиация ВКС РФ - одна из основных угроз для НАТО. Фото Минобороны РФ / mil.ru
Предлагается использовать в отношениях с нашей страной «двойную политику», осуществляемую в рамках НАТО. Это подразумевает усиление обороны с целью сдерживания возможной агрессии – при сохранении готовности к взаимовыгодному диалогу.
Последнее прямое упоминание России имеется в «Столпе №4» – «Social and Economic Development. Environment Protection» («Социальные и экономические проекты, защита окружающей среды»). Раздел 4, «энергетическая безопасность» включает пункт 4.4 о взаимодействии с российской стороной.
Этот пункт предлагает достаточно жесткие меры. Требуется использовать все дипломатические, правовые и административные усилия для прекращения строительства новых трубопроводов и т.п. инфраструктурных объектов. Такое требование обусловлено тем, что подобные стойки увеличивают зависимость Центральной Европы от российского сырья – а это становится инструментом давления.
Остальные меры, описанные в четырех главах, затрагивают вопросы внутренней политики и экономики либо отношения с третьими странами. Все они направлены на решение актуальных и ожидаемых проблем разного рода, мешающих дальнейшему развитию Польши в качестве самостоятельной страны и участника различных организаций.
Польские танкисты на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge 18. Фото Wikimedia Commons
За последние годы
Предыдущая версия Стратегии национальной безопасности была принята в 2014 г., вскоре после известных событий. В том документе Россию и ее политику не называли главной угрозой, но указывали на возможные риски. В частности, безопасность Польши прямо связывали с взаимоотношениями России и США. Также к факторам риска относили события вокруг Крыма и Украины.
За прошедшие годы политическая ситуация в регионе изменилась, и Польша пересмотрела свою Стратегию обороны. В контексте отношений с Россией формулировки изменились в сторону ужесточения. Официальные намерения продолжать плодотворное сотрудничество в рамках ЕС и НАТО, в т.ч. против «российской агрессии» сохранились в прежнем виде либо усилились.
В целом новая Стратегия говорит сама за себя. Польша теперь открыто говорит о восприятии России как главной угрозы. Курс на улучшение отношений между странами могут взять только при наличии тех или иных выгод для себя – и не обязательно для российской стороны.
Очевидные причины
Хорошо известно, что в течение нескольких последних десятилетий официальная Варшава предпочитает отдаляться от Москвы и дружить с Вашингтоном. Многие тактики и решения польского руководства определяются именно этими особенностями международных отношений. Очередным результатом такой политики стала новая Стратегия национальной безопасности.
Польские десантники на совместных учениях НАТО. Фото Минобороны США
Главный зарубежный союзник Польши в лице США в последние годы придерживается весьма жесткой позиции в отношении России. Варшава соглашается с ним, в т.ч. путем изменения ключевых документов в сфере безопасности государства.
Агитация на тему угроз со стороны России помогает улучшать отношения с зарубежными партнерами по НАТО и ЕС, нередко получая определенные выгоды от этого. Кроме того, такие темы хорошо работают на местном уровне среди собственных польских избирателей.
Следует отметить, что «российская угроза» выгодна не только с политической точки зрения. Она оказывается удобным поводом для увеличения военного бюджета, что весьма радует министерство обороны и связанные с ним структуры. Увеличивается жалование, растут расходы на закупки и т.д. В этом четко просматривается как корпоративный, так и личный интерес.
Польский пулеметчик. Фото Wikimedia Commons
Эта ситуация на руку и поставщикам продукции военного назначения, в т.ч. американским. За последние несколько лет Варшава и Вашингтон договорились о продаже зенитных комплексов, боевых самолетов, средств управления войсками и т.д. общей стоимостью в миллиарды долларов. Появление подобных заказов стало возможным благодаря ряду факторов, и одним из основных является пресловутая российская угроза. Не остаются в стороне и местные производители вооружений и техники.
Выгодный курс
В настоящее время польские власти заинтересованы в сотрудничестве с США, другими странами НАТО и ЕС – по политическим, экономическим, военным и иным причинам. Взаимодействие с Россией не является приоритетным, поскольку не сулит те же выгоды. При этом дружба с одними крупными странами фактически исключает хорошие отношения с другими. Такие особенности внешней политики могут даже закрепляться в Стратегии национальной безопасности.
Новая польская позиция в отношении нашей страны не является неожиданностью. Процессы, приводящие к таким последствиям, наблюдаются не первый год, и новая Стратегия оказывается вполне ожидаемой. При этом польский документ вряд ли стоит считать опасным для двух стран, хотя он и не несет никакой пользы.
В целом Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Польшей, равно как и с другими странами НАТО или ЕС. Однако в настоящее время подобные потенциальные партнеры предпочитают дружить с США, поскольку это банально выгоднее. Возможно, в будущем ситуация изменится, и зарубежным странам больше понравится сотрудничать с Россией. Но пока дело обстоит иначе – и наша страна становится «главной угрозой» для Польши.
Рябов Кирилл
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2020, 16:55
|
10 мая 2020, 20:20
|
13 мая 2020, 11:55
|
12 мая 2020, 08:55
|
11 мая 2020, 23:55
|
13 мая 2020, 09:55
|
14 мая 2020, 02:55