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Главная цель Бухареста – евроинтеграция Молдовы

09 сентября 2021, 13:35  •  121 • Украина
Курс в Европу необратим – напомнили Кишинёву в Румынии
В Бухаресте состоялось традиционное ежегодное собрание румынских дипломатов, в котором принимал участие и министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску. После собрания дипломатов он встретился со своим румынским коллегой Богданом Ауреску, а по итогам встречи дипломаты выступили на совместной пресс-конференции.
«Я рад, что, как это обычно бывает в наших двусторонних отношениях, свой первый визит на новом посту вы совершили в Бухарест. Точно так же мой визит 23 июля в Молдову был первым визитом иностранного представителя после исторических выборов 11 июля. Этот визит является подтверждением особых, привилегированных отношений стратегического партнёрства между нашими странами»,
– объявил Ауреску, подчеркнув, что сегодня наступил «чрезвычайно важный и благоприятный момент в отношениях Румынии и Молдовы».
Ради этого «благоприятного момента» Румыния готова подписать новое соглашение о предоставлении безвозвратной помощи в €100 млн., документ сейчас прорабатывается сторонами, а его подписание планируется на совместном заседании правительств двух стран.
Отныне между странами возобновляется Программа специальных отношений, отметил глава МИД Румынии. В этой Программе перечислены различные проекты сотрудничества Молдавии и Румынии, в том числе окончание строительства газопровода Яссы – Кишинёв и линии электроснабжения Исакча – Вулканешты – Кишинёв, модернизация участка железной дороги Кишинёв – Унгены и многие другие.
Кроме того, румынский министр напомнил, что у Кишинёва и Бухареста есть одна общая цель – необратимый европейский курс Молдовы в Европу, и Румыния будет делать всё возможное, чтобы Молдавия, наконец, достигла этой цели.
Попеску со своей стороны заверил Бухарест в том, что новые власти Молдовы решительно настроены провести все необходимые реформы, создать благоприятный деловой климат, чтобы инвесторы из Румынии всегда «чувствовали себя в Молдавии как дома», потому что рассчитывать приходится только на румынские инвестиции. Кроме того, Кишинёв в дальнейшем будет делать всё возможное, чтобы «продвигать общие интересы».
«Мы обсудили организацию совместного заседания правительств Молдавии и Румынии. У нас стратегическое партнёрство и национальный консенсус насчёт важности взаимоотношений двух стран. На скором совместном заседании правительств будут заявлены новые проекты сотрудничества»,
– отметил Попеску.
Встретился глава МИД Молдовы в Бухаресте и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Главной темой беседы также стало особое стратегическое партнёрство, которое установилось между соседними странами. И вновь Попеску напомнили: цель у Кишинёва одна – «соединение Республики Молдова с пространством Европейского Союза», никаких других целей быть не может. Каким способом будет происходить это «соединение», публично не уточняли, но и без этого ясно, что Румыния ясно представляет себе этот способ – поглощение молдавского государства.
На фото: главы внешнеполитических ведомств Молдовы и Румынии Нику Попеску и Богдан Ауреску
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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