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Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США

11 января 2022, 00:55  •  41 • Политика
США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
На переговорах в Женеве представители России и США не обсуждали недавние события и ситуацию в Казахстане. Такой информацией поделилась на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Речь идёт о переговорах по гарантиям безопасности, первый раунд которых состоялся 10 января. Стороны озвучили свои принципиальные позиции по данному вопросу, но какого-то ощутимого прогресса достигнуто не было.
Казахстан сегодня не обсуждался,
- отметила на брифинге по итогам консультаций Уэнди Шерман.
Напомним, что ситуация в Казахстане стала одной из главных тем новостных лент на минувшей неделе. В одном из крупнейших городов страны Алма-Ате после новогодних праздников начались протесты, которые постепенно переросли в беспорядки и погромы.
К 5 января ситуация начала выходить из-под контроля, вооружённые погромщики стали захватывать и сжигать здания госучреждений, а также грабить магазины и вскрывать банкоматы. Власти Казахстана были вынуждены ввести режим ЧП и попросить помощи ОДКБ.

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