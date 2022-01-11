|
Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США
11 января 2022, 00:55 • 41 • Политика
США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
На переговорах в Женеве представители России и США не обсуждали недавние события и ситуацию в Казахстане. Такой информацией поделилась на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Речь идёт о переговорах по гарантиям безопасности, первый раунд которых состоялся 10 января. Стороны озвучили свои принципиальные позиции по данному вопросу, но какого-то ощутимого прогресса достигнуто не было.
- отметила на брифинге по итогам консультаций Уэнди Шерман.
Напомним, что ситуация в Казахстане стала одной из главных тем новостных лент на минувшей неделе. В одном из крупнейших городов страны Алма-Ате после новогодних праздников начались протесты, которые постепенно переросли в беспорядки и погромы.
К 5 января ситуация начала выходить из-под контроля, вооружённые погромщики стали захватывать и сжигать здания госучреждений, а также грабить магазины и вскрывать банкоматы. Власти Казахстана были вынуждены ввести режим ЧП и попросить помощи ОДКБ.
Подпишитесь на нас
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2022, 18:05
|
06 января 2022, 03:05
|
04 января 2022, 22:30
|
10 января 2022, 09:45
|
09 января 2022, 16:50
|
05 января 2022, 13:40
|
04 января 2022, 09:05