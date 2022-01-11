Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США

США и Россия не обсуждали в Женеве ситуацию в Казахстане, заявила на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

На переговорах в Женеве представители России и США не обсуждали недавние события и ситуацию в Казахстане. Такой информацией поделилась на брифинге первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Речь идёт о переговорах по гарантиям безопасности, первый раунд которых состоялся 10 января. Стороны озвучили свои принципиальные позиции по данному вопросу, но какого-то ощутимого прогресса достигнуто не было.

Казахстан сегодня не обсуждался,

- отметила на брифинге по итогам консультаций Уэнди Шерман.

Напомним, что ситуация в Казахстане стала одной из главных тем новостных лент на минувшей неделе. В одном из крупнейших городов страны Алма-Ате после новогодних праздников начались протесты, которые постепенно переросли в беспорядки и погромы.

К 5 января ситуация начала выходить из-под контроля, вооружённые погромщики стали захватывать и сжигать здания госучреждений, а также грабить магазины и вскрывать банкоматы. Власти Казахстана были вынуждены ввести режим ЧП и попросить помощи ОДКБ.