Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте

Если верить главе британской разведки, главная тайна Владимира Путина раскрыта. Президент уберёг Россию от глобального эксперимента.

Руководитель МИ-6 (UK Secret Intelligence Service – MI6) Ричард Мур на днях заявил, что главное отличие России от всего мира - это нежелание мириться с гомосексуальной повесткой. Поэтому бороться, мол, с нами нужно в... Twitter. Серией постов о правах меньшинств. Всё бы ничего, однако гомосексуальную повестку Мур связал ещё и со спецоперацией России на Украине. Думаете, сошёл с ума? Нисколько.

Политолог и публицист, руководитель отдела политики Царьграда Игорь Пшеничников предложил разобраться в этой, казалось бы, смешной истории. При ближайшем рассмотрении оказывается, что разоблачение главной тайны Путина "по-муровскми" - это не анекдот, а экскурс в историю.

Итак, что же такое гомосексуальная повестка? Это не просто глупость в розовых штанишках, а продуманная политика:

"Гендерная идеология" оформилась как таковая на рубеже 80-90-х прошлого века из философского течения, которое родилось чуть раньше и призвано "научно" оправдать половые извращения. Эта трансформация философского течения в политический базис западного мира произошла как бы исподволь, тихо и незаметно. И если представители сексуальных меньшинств в начале 90-х годов прошлого века даже в Европе не смели открыто говорить о своих половых предпочтениях, то уже на рубеже веков речь шла об обязательном введении программы полового воспитания в школах, которая предусматривает приобщение детей к толерантному восприятию содомии,

- напомнил Пшеничников.

Более того, сегодня "гендерная идеология" - это уже набравший силу глобальный процесс социальной инженерии, имеющий всеобъемлющую юридическую, политическую и финансовую поддержку во всех странах Европейского союза, США, Канаде, Австралии и во многих других государствах, идущих в фарватере американо-европейской политики. Краеугольными камнями "гендерной идеологии" являются уничтожение семьи, отцовства и материнства; уничтожение материальной и финансовой основы семьи; легализация абортов; легализация гомосексуальных "браков", включая адаптацию детей гомосексуальными парами и искусственное "производство детей"; сексуальное развращение детей путём обязательного всеобъемлющего сексуального образования. Так уже не очень смешно, правда?

Цель этого самого тихого, самого неафишируемого глобального эксперимента - частичное бескровное уничтожение человечества посредством его принуждения к вымиранию (как известно, без союза мужчины и женщины дети не рождаются) и подчинение безликой в половом отношении и дезориентированной биомассы, которая останется в живых, воле горстки людей - так называемой глобалистской элиты,

- делает один из выводов Игорь Пшеничников.

А теперь на минуту представим, что Россию всё же затянуло в этот глобальный эксперимент. Неприятно, правда? В деталях о последствиях рассказываем в расширенном материале на страницах "Первого русского".