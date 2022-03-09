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Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 04:15 • 63 • Политика
Если верить главе британской разведки, главная тайна Владимира Путина раскрыта. Президент уберёг Россию от глобального эксперимента.
Руководитель МИ-6 (UK Secret Intelligence Service – MI6) Ричард Мур на днях заявил, что главное отличие России от всего мира - это нежелание мириться с гомосексуальной повесткой. Поэтому бороться, мол, с нами нужно в... Twitter. Серией постов о правах меньшинств. Всё бы ничего, однако гомосексуальную повестку Мур связал ещё и со спецоперацией России на Украине. Думаете, сошёл с ума? Нисколько.
Политолог и публицист, руководитель отдела политики Царьграда Игорь Пшеничников предложил разобраться в этой, казалось бы, смешной истории. При ближайшем рассмотрении оказывается, что разоблачение главной тайны Путина "по-муровскми" - это не анекдот, а экскурс в историю.
Итак, что же такое гомосексуальная повестка? Это не просто глупость в розовых штанишках, а продуманная политика:
- напомнил Пшеничников.
Более того, сегодня "гендерная идеология" - это уже набравший силу глобальный процесс социальной инженерии, имеющий всеобъемлющую юридическую, политическую и финансовую поддержку во всех странах Европейского союза, США, Канаде, Австралии и во многих других государствах, идущих в фарватере американо-европейской политики. Краеугольными камнями "гендерной идеологии" являются уничтожение семьи, отцовства и материнства; уничтожение материальной и финансовой основы семьи; легализация абортов; легализация гомосексуальных "браков", включая адаптацию детей гомосексуальными парами и искусственное "производство детей"; сексуальное развращение детей путём обязательного всеобъемлющего сексуального образования. Так уже не очень смешно, правда?
- делает один из выводов Игорь Пшеничников.
А теперь на минуту представим, что Россию всё же затянуло в этот глобальный эксперимент. Неприятно, правда? В деталях о последствиях рассказываем в расширенном материале на страницах "Первого русского".
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