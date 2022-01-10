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Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная
10 января 2022, 03:55 • 115 • Политика
Военный корреспондент "Первого русского", работающий в эти дни в Казахстане, рассказал о главной особенности погромов, отметив, что новая власть пришедшим и не нужна была. Причём сегодня стало понятно, почему.
В Казахстане работает наш спецкор Марат Хайруллин. В серии публикаций он рассказывает, что происходит в соседнем государстве, какая оказывается помощь, и, главное, пытается найти причины бунта, которые не покажут по федеральному телевидению.
Марату удалось поговорить с бывшим сотрудником казахских органов безопасности, который вслед за другими собеседниками из числа очевидцев погромов рассказал о главной странности произошедшего - отличной организации участников бунта:
Важно, что в первые же часы атаки ломать начали не стихийно, а целенаправленно:
Вероятно, в том числе поэтому для охраны инфраструктуры и была запрошена помощь по линии ОДКБ. Ранее Царьград уже рассказывал, что все страны - члены организации направили свои силы в Казахстан.
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