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Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная

10 января 2022, 03:55  •  115 • Политика
Военный корреспондент "Первого русского", работающий в эти дни в Казахстане, рассказал о главной особенности погромов, отметив, что новая власть пришедшим и не нужна была. Причём сегодня стало понятно, почему.
В Казахстане работает наш спецкор Марат Хайруллин. В серии публикаций он рассказывает, что происходит в соседнем государстве, какая оказывается помощь, и, главное, пытается найти причины бунта, которые не покажут по федеральному телевидению.
Марату удалось поговорить с бывшим сотрудником казахских органов безопасности, который вслед за другими собеседниками из числа очевидцев погромов рассказал о главной странности произошедшего - отличной организации участников бунта:
По крайней мере, у них точно есть чётко выраженное ядро. Но нет никаких политических лозунгов, требований, - отметил собеседник. - Вышли вроде как против Назарбаева - само собой, про цены на газ уже давно все забыли, - но при этом целенаправленно громят именно инфраструктуру.
Важно, что в первые же часы атаки ломать начали не стихийно, а целенаправленно:
Были предприняты атаки на критические узлы связи, дата-центры и так далее. Я не говорю уже про аэропорт - они ведь не просто напали на него, а именно пытались разгромить пункт управления полётами. То есть ощущение такое, что нападавшие хотели не власть захватить, а именно посеять хаос. Причём надолго.
Вероятно, в том числе поэтому для охраны инфраструктуры и была запрошена помощь по линии ОДКБ. Ранее Царьград уже рассказывал, что все страны - члены организации направили свои силы в Казахстан.

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