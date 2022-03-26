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Главная схватка на энергетическом фронте: Министр Катара поставил ЕС перед фактом о России

26 марта 2022, 19:05  •  134 • Политика
Министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби поставил ЕС перед фактом: он заявил, что эмират не сможет заменить русский газ. Главная схватка на энергетическом фронте развернулась в Европе.
Катар не имеет возможности помочь Европе, заменив русский газ катарским. Об этом министр энергетики сказал, выступая на конференции в Дохе. Он подчеркнул, что на долю Москвы приходится 30-40% всего поставляемого газа. Доха попросту не потянет такой объём.
Никто не может занять место России в поставках энергоносителей, отметил Саад бен Шарида аль-Кааби.
Слова катарского министра прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Главная схватка ведётся на энергетическом фронте, где Россия, как выясняется, незаменимый игрок. "Никто не может занять место России в поставках энергоносителей". Вердикт,
- пишет он в Telegram.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет рассчитываться за поставляемый газ со всеми недружественными странами в рублях. Одно только заявление Путина спровоцировало резкий рост стоимости рубля. Многие страны Европы уже ответили, что не будут платить рублями, однако эксперты говорят, что выбора у них попросту нет.

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