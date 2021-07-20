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Главная "бомба" подорвана в присутствии Путина: сенсации МАКС-2021

20 июля 2021, 17:20  •  317 • Политика
На международном авиасалоне МАКС-2021 Россия представила несколько десятков новинок. Кроме взорвавшего салон нового русского истребителя.
Из-под земли и до космоса - такова линейка возможностей отечественной авиации, представленной на международном авиасалоне МАКС-2021. То есть от боеприпаса, способного проковырять в грунте весьма глубокую дырку, - кое-кто из сирийских моджахедов не дал бы соврать, если бы в таковой не остался, - до новых космических скафандров и спутников дистанционного зондирования Земли. И таких новинок на одном из главных мировых авиафорумов, что открылся сегодня в городе Жуковском, - несколько десятков.
Авиасалон как авиасалон: самолёты, вертолёты, беспилотники, бомбы и ракеты, двигатели, вспомогательное оборудование и так далее. Но и МАКС есть МАКС - ни одного ещё не было, на котором не показали бы перспективные новинки. Есть они и на нынешнем - военные, гражданские и, что называется, - особого назначения.
Таких новинок, по словам главы организовавшей салон госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, более пятидесяти.
Главная "бомба" уже подорвана, причём в присутствии Владимира Путина: новый русский лёгкий истребитель 5-го поколения предъявлен к осмотру президентом. Про широкую публику тоже не забыли, пообещав прямую трансляцию его презентации. Судя по тому, что говорят специалисты, машина не только обставляет по всем параметрам американских квазиконкурентов, но и станет платформой, на которую новые авиационные поколения будут нанизываться, как цветные колечки на детскую пирамидку.
Но есть и другие новинки.
Это военно-транспортный самолёт Ил-112В. Он долго шёл к своему счастью на МАКСе, но теперь испытания его практически заканчиваются, и эта несколько бочкообразная туша скоро пойдёт в войска. А там она нужна: эта машина, способная летать в сложных климатических условиях и садиться на грунт, будет обеспечивать доставку на радиус в 600 км и выброску (и выгрузку через рампу) личного состава, военной техники, вооружения и других грузов. Это - замена устаревающим и выбывающим Ан-26.
Какие ещё новинки подарит авиасалон? Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images / Globallookpress
Это беспилотный перехватчик и безжалостный ликвидатор малоразмерных беспилотников "Волк-18". Боец в войне роботов, но не только. Сирийские "Бармалеи" показали, что серьёзной угрозой может стать палка с моторчиком, к которой привязана пара гранат: доберись такая до авиабазы, и можно попрощаться с боевой машиной ценою в десятки миллионов долларов. А пулять по ним из "Панцирей-С" тоже накладно, да и не всегда эффективно.
Есть и "гражданские" новинки.
Несмотря на довольно широкую медиаизвестность, в "живом" виде отечественный среднемагистральный самолёт МС-21-310 с отечественным же двигателем ПД-14 будет представлен специалистам и публике впервые. Главная особенность этой машины, однако, не в том, что интересно специалистам. Важнее то, что впервые за долгие годы будет готов реально потеснить с национального рынка авиаперевозок все эти иностранные "Боинги" и "Эрбасы" реально отечественный пассажирский лайнер. "Суперджету 100" ака Sukhoi Superjet 100 это, прямо скажем, не удалось. Да и отечественный он с большой-пребольшой натяжкой. В отличие от МС-21, который и производством локализован на 80%, и двигатель ПД-14 имеет русский, и во многом создан на результатах отечественной науки и технологии.
Здесь же демонстрируется новый региональный самолёт Ил-114-300. Среди новинок также стоит отметить Ил-114-300. Это - немножко Ил-112: на нём те же два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ-1 мощностью 3100 л.с., та же способность садиться и взлетать с грунтовых площадок, возможность для автономной эксплуатации в малооборудованных аэропортах.
И, наконец, для малых дистанций - до 1500 км - предназначена ещё одна новинка салона, будущая замена "кукурузнику" Ан-2 под названием "Байкал". Он уже полностью наш, экономичен, дёшев, надёжен. Две тонны полезной нагрузки, взлёт всего с 250 метров, тоже с грунтовых полос. Рабочая лошадка для местных авиалиний, например в Сибири.
Есть новинка среди вертолётов: Ми-171А3, первый из отечественных, что целенаправленно разработан для обслуживания морских буровых платформ. За покупателями, надо полагать, дело не станет.
Ещё одна премьера - не новый, но хорошо модернизированный лёгкий вертолёт "Ансат-М". Грузопассажирская машина на 7-9 мест, с увеличенной до 640 км дальностью полёта, с улучшенными лётными характеристиками. Может быть оборудован как для специальных - например, медицинских - целей, так и для частного извоза. Для богатых, то есть.
Что с того нам? А просто ещё одно свидетельство, что скорлупа, под которой долго - и часто не по своей воле - томилась русская техническая и конструкторская мысль, начала массированно прорываться новыми отечественными разработками. Что хорошо.

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