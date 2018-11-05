Главная проблема - необразованные чиновники: Политолог о скандале с госслужащей на Урале

На Урале директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких в ходе круглого стола с участием молодёжных объединений Кировграда заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям, так как не просило у родителей их рожать. Высказывания чиновницы для Царьграда прокомментировал политолог Павел Рыжевский.

По его словам, главная проблема таится не в отдельных руководителях, а в недостатке образования у чиновников. Рыжевский вспоминает, что буквально недавно отгремел похожий скандал в Саратове, где министр труда заявила о возможности прожить на 3,5 тысячи в месяц. А на предложение попробовать это самой ответила, что ей не по статусу.

«Я думаю, что надо не с чиновниками бороться, наверное, а с такой вот неграмотностью», - высказал мнение Павел Рыжевский в интервью Царьграду.

Он подчеркнул, что заявление о том, что государство молодёжи ничего не должно, как минимум странное. Эксперт напомнил, что государство - это структура, которой люди делегируют свои полномочия решать какие-то вопросы. Поэтому оно ещё как должно.