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Главная проблема - необразованные чиновники: Политолог о скандале с госслужащей на Урале
05 ноября 2018, 23:09 • 71 • Политика
Чиновница на Урале заявила, что государство «ничего не должно» детям. Ее слова прокомментировал политолог Павел Рыжевский.
На Урале директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких в ходе круглого стола с участием молодёжных объединений Кировграда заявила, что государство «ничего не должно» молодым людям, так как не просило у родителей их рожать. Высказывания чиновницы для Царьграда прокомментировал политолог Павел Рыжевский.
По его словам, главная проблема таится не в отдельных руководителях, а в недостатке образования у чиновников. Рыжевский вспоминает, что буквально недавно отгремел похожий скандал в Саратове, где министр труда заявила о возможности прожить на 3,5 тысячи в месяц. А на предложение попробовать это самой ответила, что ей не по статусу.
Он подчеркнул, что заявление о том, что государство молодёжи ничего не должно, как минимум странное. Эксперт напомнил, что государство - это структура, которой люди делегируют свои полномочия решать какие-то вопросы. Поэтому оно ещё как должно.
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