Главная отрасль экономики. Украина не досчитается миллиардов из-за возвращения заробитчан • 32 • Украина

Хотя известно, что основу украинской экономики составляет экспорт зерна и аграрной продукции, а также экспорт металла и железной руды, но самой эффективной отраслью является экспорт украинских разнорабочих, которые в прошлом году перевели в страну «чистыми» 12 миллиардов долларов, став крупнейшим источником поступления валюты. Однако глобальный карантин и его последствия рискуют вылиться в резкое сокращение объёмов денежных переводов, что нанесёт сильнейший удар по экономике.



Первые оценки возможных потерь уже опубликовали в Нацбанке Украины. Там рассматривается два сценария. При худшем раскладе потери составят 30% относительно прошлого года, то есть порядка 4 млрд. долларов. При позитивном варианте развития событий страна недосчитается около 17% переводов, что эквивалентно двум миллиардам долларов. В Польше, которая является крупнейшим работодателем для приезжих из Украины, базовый сценарий потерь оценивается в 4 млрд. долларов. Такие цифры недавно озвучили в Польской федерации предпринимателей.



Однако в действительности ситуация может оказаться хуже. Дело в том, что неизвестно точное количество вернувшихся на Украину рабочих, да и по европейским оценкам трудно судить, потому что многие трудовые мигранты осуществляют трудовую деятельность в странах ЕС нелегально. Согласно данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за период карантина в страну вернулись около 2 млн. граждан. Стоит вспомнить, что в 2018 году бывший министр социальной политики Андрей Рева насчитывал 3,2 млн граждан Украины, которые работают за границей на постоянной основе, а также 4-6 млн. украинцев, работающих на сезонной основе. Впрочем, даже если цифры Шмыгаля реальны, есть и другая проблема. Без работы остались и те, кто не смог вернуться из других стран по причине закрытия границ. К примеру, неизвестно точное количество заробитчан, которые из-за карантина застряли на территории России. По оценкам главы Федерации мигрантов РФ Вадима Коженова, на российской территории находится порядка четырех миллионов украинцев. И едва ли в скором времени они смогут найти себе применение, учитывая экономические последствия на российском рынке труда.



Так или иначе, значительной части трудовых мигрантов грозят серьезные перебои с работой. Причем ситуация принципиально не измениться после завершения карантинных мероприятий. Многие страны Европы, в которых украинцы работали в сфере услуг, уже пожинают плоды самоизоляции в виде нарастающих кризисных явлений. Падение доходов европейцев сведет на нет расходы на различные услуги украинских гастарбайтеров. Схожая ситуация и в бизнесе, который будет вынужден сокращаться и ужиматься, лишая работы тысячи приезжих. И, кстати, в некоторых странах велика конкуренция между ними. Если в Польше украинцы стали почти незаменимыми, то в Германии они вынуждены конкурировать с теми же польскими разнорабочими, особенно если речь идет о более квалифицированном труде.



Наконец, сыграют роль и социальные последствия коронавируса, выражающиеся в грядущем всплеске недоверия ко всем окружающим людям, а тем более по части каких-либо взаимоотношений с приезжими их стран, которые в Европе характеризуются как неблагополучные.



Единственное, что спасет экспорт трудовых ресурсов из Украины, это сезонные сельскохозяйственные работы, которые остро нуждаются в рабочих руках, и в больших количествах. Например, Польша сейчас прилагает все усилия, чтобы украинцы подоспели к сбору урожая клубники. Без сезонных работников с Украины польские фермеры могут потерять выращенный урожай. Аналогично и в Финляндии, где без дешевого труда заробитчан также не получается собирать урожай. Еще в конце апреля туда спецрейсом вылетело 200 украинских трудовых мигрантов. Однако по окончании сезонных работ в сельском хозяйстве может наступить затяжной мертвый сезон, который продлится до следующего года со всеми вытекающими последствиями для экономики Украины.



А последствия могут быть весьма серьезными. Ведь роль украинских работяг в обеспечении страны валютой – сложно переоценить. Можно сказать, что в трудную минуту именно на этих гражданах держалась украинская экономика, особенно в критические 2014-2015 годы. Еще в президентство Виктора Януковича годовая сумма этих перечислений по объему была сопоставима с экспортом зерна или экспортом машиностроительной продукции. А вот на фоне экспорта черных металлов не особо выделялась. Но с 2016 года заробитчане начали генерировать больше валюты, чем вся металлургия Украины. По итогам 2019 года они влили в экономику рекордную сумму валюты – 12 млрд. долларов, в то время как металлурги обеспечили только 8,7 млрд. долларов. В итоге объем денежных переводов стал эквивалентен 9,2% годового ВВП.



Следовательно, если река переводов обмелеет даже на прогнозируемые Нацбанком 4 млрд. долларов, то исключительно этот фактор сходу отнимет у ВВП 3% по итогам года. Но, как уже отмечалось, этой цифрой падение может не ограничится. Кроме того, это сулит негативные последствия для финансовой системы. Ведь для Украины критически важен приток валюты на внутренний рынок еще и для того, чтобы обеспечивать выплаты по внешнему долгу. А с учетом того, что приток валюты падает буквально по всем направлениям внешней торговли, то вскоре может образоваться критическая нехватка иностранной валюты – и для внешнедолговых выплат, и для закупки различного критического импорта, включая бензин, природный газ и уголь.



Но это еще не все последствия, к которым приведет текущее отсутствие работы у гастайрбайтеров. Возвращение даже двух миллионов трудящихся граждан из Европы сулит рост социального напряжения, потому что найти работу в самой Украине – нынче еще более трудная задача, чем найти какие-либо заработки в ЕС. И это без учета той безработицы, которая стремительно растет из-за последствий карантина на внутреннем рынке. Таким образом, на ряду с экономическими проблемами создается и весьма взрывоопасная социальная обстановка.

Хотя известно, что основу украинской экономики составляет экспорт зерна и аграрной продукции, а также экспорт металла и железной руды, но самой эффективной отраслью является экспорт украинских разнорабочих, которые в прошлом году перевели в страну «чистыми» 12 миллиардов долларов, став крупнейшим источником поступления валюты. Однако глобальный карантин и его последствия рискуют вылиться в резкое сокращение объёмов денежных переводов, что нанесёт сильнейший удар по экономике.Первые оценки возможных потерь уже опубликовали в Нацбанке Украины. Там рассматривается два сценария. При худшем раскладе потери составят 30% относительно прошлого года, то есть порядка 4 млрд. долларов. При позитивном варианте развития событий страна недосчитается около 17% переводов, что эквивалентно двум миллиардам долларов. В Польше, которая является крупнейшим работодателем для приезжих из Украины, базовый сценарий потерь оценивается в 4 млрд. долларов. Такие цифры недавно озвучили в Польской федерации предпринимателей.Однако в действительности ситуация может оказаться хуже. Дело в том, что неизвестно точное количество вернувшихся на Украину рабочих, да и по европейским оценкам трудно судить, потому что многие трудовые мигранты осуществляют трудовую деятельность в странах ЕС нелегально. Согласно данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за период карантина в страну вернулись около 2 млн. граждан. Стоит вспомнить, что в 2018 году бывший министр социальной политики Андрей Рева насчитывал 3,2 млн граждан Украины, которые работают за границей на постоянной основе, а также 4-6 млн. украинцев, работающих на сезонной основе. Впрочем, даже если цифры Шмыгаля реальны, есть и другая проблема. Без работы остались и те, кто не смог вернуться из других стран по причине закрытия границ. К примеру, неизвестно точное количество заробитчан, которые из-за карантина застряли на территории России. По оценкам главы Федерации мигрантов РФ Вадима Коженова, на российской территории находится порядка четырех миллионов украинцев. И едва ли в скором времени они смогут найти себе применение, учитывая экономические последствия на российском рынке труда.Так или иначе, значительной части трудовых мигрантов грозят серьезные перебои с работой. Причем ситуация принципиально не измениться после завершения карантинных мероприятий. Многие страны Европы, в которых украинцы работали в сфере услуг, уже пожинают плоды самоизоляции в виде нарастающих кризисных явлений. Падение доходов европейцев сведет на нет расходы на различные услуги украинских гастарбайтеров. Схожая ситуация и в бизнесе, который будет вынужден сокращаться и ужиматься, лишая работы тысячи приезжих. И, кстати, в некоторых странах велика конкуренция между ними. Если в Польше украинцы стали почти незаменимыми, то в Германии они вынуждены конкурировать с теми же польскими разнорабочими, особенно если речь идет о более квалифицированном труде.Наконец, сыграют роль и социальные последствия коронавируса, выражающиеся в грядущем всплеске недоверия ко всем окружающим людям, а тем более по части каких-либо взаимоотношений с приезжими их стран, которые в Европе характеризуются как неблагополучные.Единственное, что спасет экспорт трудовых ресурсов из Украины, это сезонные сельскохозяйственные работы, которые остро нуждаются в рабочих руках, и в больших количествах. Например, Польша сейчас прилагает все усилия, чтобы украинцы подоспели к сбору урожая клубники. Без сезонных работников с Украины польские фермеры могут потерять выращенный урожай. Аналогично и в Финляндии, где без дешевого труда заробитчан также не получается собирать урожай. Еще в конце апреля туда спецрейсом вылетело 200 украинских трудовых мигрантов. Однако по окончании сезонных работ в сельском хозяйстве может наступить затяжной мертвый сезон, который продлится до следующего года со всеми вытекающими последствиями для экономики Украины.А последствия могут быть весьма серьезными. Ведь роль украинских работяг в обеспечении страны валютой – сложно переоценить. Можно сказать, что в трудную минуту именно на этих гражданах держалась украинская экономика, особенно в критические 2014-2015 годы. Еще в президентство Виктора Януковича годовая сумма этих перечислений по объему была сопоставима с экспортом зерна или экспортом машиностроительной продукции. А вот на фоне экспорта черных металлов не особо выделялась. Но с 2016 года заробитчане начали генерировать больше валюты, чем вся металлургия Украины. По итогам 2019 года они влили в экономику рекордную сумму валюты – 12 млрд. долларов, в то время как металлурги обеспечили только 8,7 млрд. долларов. В итоге объем денежных переводов стал эквивалентен 9,2% годового ВВП.Следовательно, если река переводов обмелеет даже на прогнозируемые Нацбанком 4 млрд. долларов, то исключительно этот фактор сходу отнимет у ВВП 3% по итогам года. Но, как уже отмечалось, этой цифрой падение может не ограничится. Кроме того, это сулит негативные последствия для финансовой системы. Ведь для Украины критически важен приток валюты на внутренний рынок еще и для того, чтобы обеспечивать выплаты по внешнему долгу. А с учетом того, что приток валюты падает буквально по всем направлениям внешней торговли, то вскоре может образоваться критическая нехватка иностранной валюты – и для внешнедолговых выплат, и для закупки различного критического импорта, включая бензин, природный газ и уголь.Но это еще не все последствия, к которым приведет текущее отсутствие работы у гастайрбайтеров. Возвращение даже двух миллионов трудящихся граждан из Европы сулит рост социального напряжения, потому что найти работу в самой Украине – нынче еще более трудная задача, чем найти какие-либо заработки в ЕС. И это без учета той безработицы, которая стремительно растет из-за последствий карантина на внутреннем рынке. Таким образом, на ряду с экономическими проблемами создается и весьма взрывоопасная социальная обстановка. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





32 Источник Похожие новости Экс-депутат Рады призвал ввести миротворцев в Киев, чтобы спасти Украину от геноцида Посольство США в Киеве призвало Россию немедленно вернуть Крым под контроль Украины СБУ возбудила дело против Ермака и Кучмы Голобородько "доедает" Зеленского Промывка извилин играми Госдепа США Владимир Зеленский использует крымских татар для дестабилизации обстановки в Крыму Новости партнеров