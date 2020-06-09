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Главная ненавистница Трампа еле встала после акции на коленях в конгрессе

09 июня 2020, 10:00  •  62 • Политика
Члены американского конгресса от Демократической партии устроили протест против полицейского произвола. Главная ненавистница Трампа Нэнси Пелоси еле встала после акции на коленях.
Конгрессмены 8 минут 46 секунд стояли, преклонив одно или два колена, чтобы почтить память афроамериканца Джорджа Флойда, который был задушен полицейским. Именно столько времени страж правопорядка держал колено на горле задержанного. Кадры этого необычного траура выложил YouTube-канал Global News.
Отметим, что среди участников акции оказалась и лидер демократов Нэнси Пелоси - главная идейная противница президента США Дональда Трампа, которая некоторое время назад безуспешно пыталась организовать импичмент хозяину Белого дома. 80-летней женщине на высоких каблуках потребовалась помощь, чтобы встать с колен.
Видите, как долго полицейский держал колено на шее, - отметила она, оправдываясь.
Примечательно, что несколькими днями ранее на колени демонстративно встал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, чтобы выразить сожаление в связи с гибелью Флойда. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, назвав происходившее в Оттаве "диктатурой политкорректности".

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