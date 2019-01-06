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«Главная мечта — ещё раз в космос»: Алексей Овчинин о полётах на орбиту, ёлке на МКС и оливье в пакете

06 января 2019, 17:24  •  50 • В России
В интервью RT космонавт Алексей Овчинин рассказал, как проходит Новый год на МКС, что принято отправлять на орбиту в качестве подарка и какие фильмы про космос он советует посмотреть. Также Овчинин описал подготовку к следующему старту. 1 марта Алексей Овчинин отправится на МКС вместе с двумя астронавтами NASA — Ником Хейгом и Кристиной Кук.
 
Алексей Овчинин © Алексей Филиппов РИА Новости
 

— Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что вы отправляетесь в полёт 1 марта вместе с американскими астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук. Расскажите, началась ли уже подготовка и какие мероприятия запланированы?

— И с Ником, и с Кристиной у нас уже были совместные тренировки. Сейчас они в США, но в январе прибудут сюда, в Звёздный Городок, и у нас опять будет комплекс тренировок как на российском сегменте Международной космической станции, так и на корабле «Союз» (в подмосковном Звёздном Городке находится комплекс учебных модулей МКС, где космонавты получают необходимые навыки работы на орбите. — RT). После этих тренировок предусмотрены обязательные комплексные экзамены.

  • Алексей Овчинин о предстоящем полёте на МКС
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— Как оцениваете перспективы нового запуска? Какие задачи поставлены?

— Скажу сразу, мы ждём этого полёта. Часть задач переносится с предыдущего полёта, который у нас не состоялся, часть — новые. Эти задачи постоянно уточняются. Я думаю, что в январе мы уже будем окончательно знать, что сможем выполнить.

— Насколько вы сработались с Ником Хейгом? 

 Мы с Ником тренировались больше, чем с Кристиной. Но мы очень быстро сошлись с ним, проблем вообще не было. Ник очень грамотный, хороший человек сам по себе.

Во время подготовки и личного общения у нас вообще с ним не было никаких проблем. Он меня познакомил со своей семьей, я его — со своей.

— Как вы считаете, не мешает ли постоянная политическая напряжённость развитию космического пространства?

— Я считаю, что такая напряжённая обстановка тормозит развитие космонавтики, космической техники. Если бы этого не было, мы бы вместе быстрее что-то создавали, быстрее, возможно, полетели к Луне, к Марсу. 

  • Дмитрий Рогозин с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом, которые успешно приземлились после аварии ракеты-носителя 11 октября 2018 года
  • Twitter
  • © @Rogozin

— Одна из задач предстоящего полёта — печать биологических тканей на магнитном 3D-принтере. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. 

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— Это чисто российский эксперимент. Выращиванием тканей, органов на Земле занимаются достаточно давно, но в космосе этот эксперимент ещё никто никогда не проводил. И российские учёные — разработчики этого эксперимента создали магнитный 3D-биопринтер.

Эксперимент уже проводил Олег Кононенко, и мы выполнили в космосе его первыми. Сейчас результаты обрабатываются, скоро будут внесены коррективы в аппаратуру, будут печататься новые виды тканей. Вообще, это очень интересный проект.

— Осенью 2015 года вы участвовали в дегустации различных блюд, предназначенных для космонавтов на борту МКС, их было около 160. Расскажите, какое у вас любимое блюдо космической кухни? А что противное?

— Российский ассортимент широкий. Перед полётом все космонавты и астронавты пробуют всю еду и оценивают по 10-балльной шкале, понравилось или не понравилось, и потом могут заказать дополнительный контейнер с наиболее понравившимся питанием.

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Я заказал дополнительно борщ и дроблёную бруснику с сахаром. Очень вкусная штука! Открываешь железную банку — и как будто бы только что сорвал в лесу горсть брусники!

Очень много вкусных рыбных консервов — осётр, белуга, всегда с удовольствием ем. Противного нет, но есть то, что просто не хочу. В прошлом полёте я не ел свинину. Почему-то не хотелось. А рыба шла изумительно!

— Есть ли новогодний стол у космонавтов? Из чего он состоит?

— Новогоднего стола как такового у космонавтов нет. Новогодний стол собирается из того набора продуктов, который есть на борту. Единственное, к этому могут добавиться какие-то вкусняшки, которые прилетят с грузовиком. Если (он прибыл. — RT) где-то перед Новым годом, то семьи могут присылать специальные «бонусы». Заказываешь, что бы ты хотел видеть на новогоднем столе, это прилетает, и ты это достаёшь.

— Какую музыку слушаете в полёте? Слушаете что-то из российского рэпа?

— Рэп вообще терпеть не могу. Слушаю или тяжёлый рок, или классическую музыку.

— Вы закончили музыкальную школу. Играете сейчас? 

— Две вещи, которые я не успеваю, — достроить дом и играть на фортепиано. К сожалению, пока не успеваю.

— Какой ваш любимый фильм про космонавтов? Лучший российский фильм про космос?

— Из старых — это «Солярис». Из новых «Время первых», «Салют-7» — хорошие фильмы. Конечно, там есть о чём поговорить (в профессиональном смысле. — RT), но снято очень хорошо. Думаю, этими фильмами мы привлекли большую аудиторию, кто-то заинтересовался космонавтикой и в будущем планирует прийти к нам работать.

  • 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-10», на борту которого находились Алексей Овчинин и Ник Хейг. Их капсула успешно совершила посадку в районе казахстанского города Жезказган
  • © Алексей Филиппов / РИА Новости
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— Кто из советских космонавтов — ваш кумир? 

— Для меня кумир — Владимир Александрович Джанибеков. Об их подвиге рассказано в фильме «Салют-7». Они состыковались с нерабочей станцией, привели её в работоспособное состояние.

Ещё я назвал бы Юрия Ивановича Маленченко. Мы с ним вместе летали. Можно сказать, он был моим учителем. Это был мой первый полёт, для него — шестой. По всем вопросам я всегда обращался к нему, и он всегда подсказывал и рассказывал, как лучше строить работу в космосе.

— Вы уже полетели в космос — исполнили главную мечту советского школьника. Какие задачи поставлены на следующий год? Какая мечта ещё осталась?

— Главная мечта — ещё раз полететь в космос!

— Что самое сложное в профессии космонавта?

— Самое сложное — ждать. Ждать первого полёта. 

— Если бы была возможность взять семью в космос, взяли бы?

— Нет.

— Как вы оцениваете перспективы космического туризма?

— Космический туризм и профессиональная деятельность космонавтов — это две параллельные ветви, они не должны пересекаться и скрещиваться. Если туристов будут вклинивать в экипажи кораблей, то кто-то из профессиональных космонавтов, кто долго готовился к полёту, не полетит, поэтому космонавты должны летать по своей программе, а туристы — по своей.

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— Как празднуют Новый год в космосе?

— На борту есть маленькая ёлочка. Её достают из загашника, наряжают всем подручным материалом, что можно найти. Достаём всё самое вкусненькое. Что-то из штатного рациона, что-то из посылок от родных и близких.

Когда Антон Шкаплеров летал, знаю, они пытались сделать оливье из тех ингредиентов, что у них были. Всё мелко рубили и, чтобы не разлетелось, складывали в пакет. Конечно, это был не тот оливье, но уверен, что они его съели с огромным удовольствием.

— А шампанское? Поздравление президента?

— Шампанского не бывает. Все передачи мы смотрим в записи. Задержка обычно на сутки. Но если получится, то через интернет в прямом эфире смотрим — это зависит от связи.

— Новый год на борту МКС встречал интернациональный экипаж, в состав которого входит космонавт Олег Кононенко. Известно, что он остался в этом году без подарка из-за неудачного старта в октябре. Расскажите, что вы везли ему на орбиту? Возместите ли подарком на 23 Февраля? 

— Думаю, подарок ему пришлют на ближайшем грузовике. Обычно бонусные контейнеры от родственников и группы психологической поддержки приходят на грузовых кораблях. И Олегу тоже прилетит минимум один, а то и компенсация за недолетевший подарок.

В правильном новогоднем подарке должно быть то, что космонавт больше всего любит. У кого-то сладости, кто-то мечтает об остреньком.

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