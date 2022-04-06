Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Потери России в войне с Украиной. Жестокие кадры! +18 Трупы, разбитая техника.
«Зря мы туда сунулись!» Поклонская дала откровенное интервью
Транзит на Украину или ещё хуже?
Буча, улица Вокзальная
Главная / Война

Главная червоточина западной экспансии

06 апреля 2022, 01:15  •  58 • Война
Прошлое и настоящее расширения НАТО на Восток
Поведение прибалтийских вассалов Запада по отношению к России с каждым днем становится всё более вызывающим. 4 апреля правительство Литвы фактически закрыло российское посольство в Вильнюсе, отозвало своего посла из Москвы и уже обсуждает возможность полного закрытия границы с Россией и Белоруссией.
С одной стороны, это повод для недоумения. Ведь речь идет об отношениях миниатюрного государства с крупнейшей ракетно-ядерной державой планеты. А с другой стороны, у поведения литовских властей есть своя логика. Они живут в той же парадигме, как в своё время албанский коммунистический лидер Энвера Ходжа, который любил говорить: «Нас с Советским Союзом триста миллионов!», имея в виду миллион жителей своей Албании.
И так же Литва вместе с другими восточноевропейскими вассалами Запада воспринимает своё геополитическое положение, находя его безупречно надежным с учётом опоры на США и НАТО.
Только на чём основана подобная уверенность?
После молниеносного бегства западной коалиции из Афганистана, где режим тоже был уверен в незыблемости своих позиций при опоре на Запад, возникли первые трещины в таком мироощущении. Кабульский режим рухнул в одночасье, а все западные обязательства оказались не стоящими выеденного яйца. Это был первый урок.
Затем пришла очередь Украины. С одной стороны, у Запада перед этой де-факто колонией не было никаких формальных обязательств. А с другой стороны, все прекрасно понимали, что киевский режим целиком и полностью держится за счёт западной поддержки. И в случае с Украиной ситуация развивается по афганскому сценарию в смысле неготовности Запада удерживать за собой украинский плацдарм любой ценой.
Однако многие в Восточной Европе размышляют сейчас в албанском стиле: нас с Америкой триста миллионов, мы не Афганистан и не Украина, нас Запад в беде не оставит!
А вот здесь-то и стоит немного порассуждать, обратившись к истории расширения НАТО на восток, к тем условиям, в которых расширение происходило. Самым важным из этих условий было отсутствие проблем со стороны России. Наша страна в 90-е годы находилась в состоянии, близком к параличу после развала Советского Союза. Экономическая разруха имела следствием практически полное обнуление военной мощи и военно-политического влияния Российской Федерации в мире. Это, во-первых, стало для Запада непреодолимым искушением к «освоению» фактически бесхозных территорий на востоке. И, во-вторых, «освоение» могло проходить в безопасных для Запада условиях, без противодействия со стороны Москвы. И Запад нахватал всё, что было можно и нельзя. Например, прибрал к рукам ту же Украину, которую уже почти приняли в НАТО.
Никто тогда и не думал, что могут наступить другие времена. Наоборот, весь Запад был убаюкан «концом истории», воцарением эпохи «мира по-американски», своего рода «тысячелетнего рейха» англосаксонского образца.
Однако что-то пошло не так. Путин дал понять это Западу ещё в 2007 году в своей Мюнхенской речи. С тех пор Россия начала все более активно ставить под сомнение западную военно-политическую монополию. И, кстати, не только Россия.
Коса нашла на камень на Украине, где Запад окончательно потерял осторожность. И то, что сегодня решимость западных столиц продолжать и дальше расширяться, невзирая на позицию Москвы, пошла на убыль, видно уже невооружённым глазом.
Мы можем констатировать возникновение новой геополитической ситуации в Европе, противоположной той, которая существовала в период хищнического и бездумного расширения Запада на восток. И возникает главный вопрос: а готово ли это беззаботно расширившееся при минимальных затратах и рисках западное геополитическое тело сохранять приобретённые без особых забот формы в изменившиеся времена?
Строго говоря, правильный ответ очевиден даже на уровне физиологии. Любой живой организм в условиях повышенной сложности сбрасывает лишние килограммы, избавляясь от не особо нужных обременений, чтобы повысить свои шансы на успешное противостояние трудностям. Геополитические организмы подвержены действию таких же закономерностей.
Повторим сказанное: Запад уже демонстрирует, что он вполне готов сбрасывать свой чрезмерный геополитический вес за счет территорий, затраты и риск удержания которых вступают в противоречие с интересами его собственного благополучия.
Иначе говоря, стоимость многих его периферийных владений от Афганистана и Украины до Прибалтики и всей Восточной Европы следует сегодня делить на возросшую степень токсичности этих активов и связанных с ними затрат. Этим нынешняя ситуация диаметрально противоположна эпохе казавшегося безбрежным расширения НАТО.
Иначе говоря, прочность и надежность Североатлантического альянса для всех его членов, особенно из последней волны поглощения, ныне проверяется в совершенно иных условиях, к которым НАТО периода её ничем не стесняемой экспансии не готовилась. А это уже само по себе признак того, что в суровые времена, которые для Запада наступили, натовская расширившаяся в тепличных условиях структура, скорее всего, начнет расползаться. Что, собственно, и происходит.
Запад расширился до тех пределов, удержать которые за собой без существенного для себя риска он не сможет А следовательно, и не удержит. Вот о чем следует сегодня думать в первую очередь тем восточноевропейским сателлитам Запада, которые находятся за пределами сферы его непосредственных жизненных интересов и могут быть «сданы» в первую очередь.
Юрий БОРИСОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


58
Источник
Похожие новости
29 марта 2022, 09:30
Зловещее венгерское дежавю
04 апреля 2022, 00:50
Санкции против России и метания японского правительства
01 апреля 2022, 21:30
Второе пришествие Малой Антанты
25 марта 2022, 01:05
Газ за рубли
02 апреля 2022, 01:00
Бороться «с российской агрессией» Европа будет лишь до тех пор, пока в нос не ударит запах утерянной выгоды
31 марта 2022, 11:05
Санкционная война – время выставить иностранный капитал за дверь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 апреля 2022, 19:10
Как удар Киева по России стал возможен? Военный эксперт нашёл лишь одно объяснение
02 апреля 2022, 03:20
В Днепропетровске и Харькове гремят взрывы
31 марта 2022, 07:35
Коломойский не договорился: 2 ракетных удара нанесено по нефтебазе в Днепропетровске
31 марта 2022, 09:20
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добежал
04 апреля 2022, 13:00
«Пусть не стыдятся, они уже не русские»: звёзды российской фантастики — о коллегах, осудивших спецоперацию
31 марта 2022, 01:45
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.