Главная червоточина западной экспансии

Прошлое и настоящее расширения НАТО на Восток

Поведение прибалтийских вассалов Запада по отношению к России с каждым днем становится всё более вызывающим. 4 апреля правительство Литвы фактически закрыло российское посольство в Вильнюсе, отозвало своего посла из Москвы и уже обсуждает возможность полного закрытия границы с Россией и Белоруссией.

С одной стороны, это повод для недоумения. Ведь речь идет об отношениях миниатюрного государства с крупнейшей ракетно-ядерной державой планеты. А с другой стороны, у поведения литовских властей есть своя логика. Они живут в той же парадигме, как в своё время албанский коммунистический лидер Энвера Ходжа, который любил говорить: «Нас с Советским Союзом триста миллионов!», имея в виду миллион жителей своей Албании.

И так же Литва вместе с другими восточноевропейскими вассалами Запада воспринимает своё геополитическое положение, находя его безупречно надежным с учётом опоры на США и НАТО.

Только на чём основана подобная уверенность?

После молниеносного бегства западной коалиции из Афганистана, где режим тоже был уверен в незыблемости своих позиций при опоре на Запад, возникли первые трещины в таком мироощущении. Кабульский режим рухнул в одночасье, а все западные обязательства оказались не стоящими выеденного яйца. Это был первый урок.

Затем пришла очередь Украины. С одной стороны, у Запада перед этой де-факто колонией не было никаких формальных обязательств. А с другой стороны, все прекрасно понимали, что киевский режим целиком и полностью держится за счёт западной поддержки. И в случае с Украиной ситуация развивается по афганскому сценарию в смысле неготовности Запада удерживать за собой украинский плацдарм любой ценой.

Однако многие в Восточной Европе размышляют сейчас в албанском стиле: нас с Америкой триста миллионов, мы не Афганистан и не Украина, нас Запад в беде не оставит!

А вот здесь-то и стоит немного порассуждать, обратившись к истории расширения НАТО на восток, к тем условиям, в которых расширение происходило. Самым важным из этих условий было отсутствие проблем со стороны России. Наша страна в 90-е годы находилась в состоянии, близком к параличу после развала Советского Союза. Экономическая разруха имела следствием практически полное обнуление военной мощи и военно-политического влияния Российской Федерации в мире. Это, во-первых, стало для Запада непреодолимым искушением к «освоению» фактически бесхозных территорий на востоке. И, во-вторых, «освоение» могло проходить в безопасных для Запада условиях, без противодействия со стороны Москвы. И Запад нахватал всё, что было можно и нельзя. Например, прибрал к рукам ту же Украину, которую уже почти приняли в НАТО.

Никто тогда и не думал, что могут наступить другие времена. Наоборот, весь Запад был убаюкан «концом истории», воцарением эпохи «мира по-американски», своего рода «тысячелетнего рейха» англосаксонского образца.

Однако что-то пошло не так. Путин дал понять это Западу ещё в 2007 году в своей Мюнхенской речи. С тех пор Россия начала все более активно ставить под сомнение западную военно-политическую монополию. И, кстати, не только Россия.

Коса нашла на камень на Украине, где Запад окончательно потерял осторожность. И то, что сегодня решимость западных столиц продолжать и дальше расширяться, невзирая на позицию Москвы, пошла на убыль, видно уже невооружённым глазом.

Мы можем констатировать возникновение новой геополитической ситуации в Европе, противоположной той, которая существовала в период хищнического и бездумного расширения Запада на восток. И возникает главный вопрос: а готово ли это беззаботно расширившееся при минимальных затратах и рисках западное геополитическое тело сохранять приобретённые без особых забот формы в изменившиеся времена?

Строго говоря, правильный ответ очевиден даже на уровне физиологии. Любой живой организм в условиях повышенной сложности сбрасывает лишние килограммы, избавляясь от не особо нужных обременений, чтобы повысить свои шансы на успешное противостояние трудностям. Геополитические организмы подвержены действию таких же закономерностей.

Повторим сказанное: Запад уже демонстрирует, что он вполне готов сбрасывать свой чрезмерный геополитический вес за счет территорий, затраты и риск удержания которых вступают в противоречие с интересами его собственного благополучия.

Иначе говоря, стоимость многих его периферийных владений от Афганистана и Украины до Прибалтики и всей Восточной Европы следует сегодня делить на возросшую степень токсичности этих активов и связанных с ними затрат. Этим нынешняя ситуация диаметрально противоположна эпохе казавшегося безбрежным расширения НАТО.

Иначе говоря, прочность и надежность Североатлантического альянса для всех его членов, особенно из последней волны поглощения, ныне проверяется в совершенно иных условиях, к которым НАТО периода её ничем не стесняемой экспансии не готовилась. А это уже само по себе признак того, что в суровые времена, которые для Запада наступили, натовская расширившаяся в тепличных условиях структура, скорее всего, начнет расползаться. Что, собственно, и происходит.