Главком ВСУ заявил о подготовке к штурму городов

В 2020 году Вооруженные силы Украины начали подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности.Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.«По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», — заявил Хомчак.По его словам, Генштаб ВСУ отрабатывает все планы и варианты реагирования на ситуации, которые только могут возникнуть.«Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком», — сказал Хомчак.