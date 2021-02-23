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Главком ВСУ заявил о подготовке к штурму городов

23 февраля 2021, 09:50  •  33 • Украина

В 2020 году Вооруженные силы Украины начали подготовку к наступательным действиям на урбанизированной местности.

Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщил главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», — заявил Хомчак.

По его словам, Генштаб ВСУ отрабатывает все планы и варианты реагирования на ситуации, которые только могут возникнуть.

«Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком», — сказал Хомчак.

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