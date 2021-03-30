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Главком ВСУ заявил о подготовке к полномасштабному наступлению в Донбассе
30 марта 2021, 08:10 • 163 • Украина
Тем временем Киев осудил грядущие переговоры по Донбассу в "нормандской формате" без Украины, а США перебросили на Донбасс бронетехнику.
Сегодня стало известно, что в ближайшее время на фоне возможной эскалации военного конфликта в Донбассе лидеры России, Германии и Франции намерены провести видеоконференцию, причем переговоры будет проходить без лидера Украины Владимира Зеленского.
МИД Украины в связи с этим выразил ноту протеста.
Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве Украины, только в полном составе “нормандского формата” переговоры стороны могут достичь “сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”.
Тем временем главком ВСУ Руслан Хомчак в интервью изданию “Гордон” заявил, что в настоящий момент Киев просчитывает разные варианты событий в Донбассе, в том числе и полномасштабные военные действия, основываясь на прошлом опыте войны на востоке Украины.
По его словам, основной целью перед ВСУ стоит сохранения территориальной целостности и независимость страны. Однако, предупредил Хомчак, в случае нового конфликта на юго-востоке страны “погибнет очень много местного гражданского населения”, помимо военных сил Донбасса.
Его слова на практике подтверждаются стягиванием военных сил к линии разграничения в Донбассе, о чем сообщается на протяжении последних пары недель.
Кроме того стало известно, что власти США в качестве поддержки ВСУ отправили в Донбасс бронетехнику, которая уже прибыла в порт Одессы и ждет дальнейшей транспортировки в зону базирования военных сил Украины.
Фото появились в распоряжении портала Avia.pro.
На опубликованном снимке видно несколько рядов армейский бронированных авто Hummer.
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