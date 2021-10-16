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Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"

16 октября 2021, 21:55  •  86 • Политика
Главком ВСУ Залужный заявил, что восстановить суверенитет страны поможет казацкая кровь. "Ясно, рискуем заехать в границы 17 века", - "перевёл" его слова депутат Рады Бужанский.
Восстановить суверенитет Украины поможет "казацкая и повстанческая кровь", считает глава ВСУ Валерий Залужный. Его заявление прокомментировал депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Речь идёт о сообщении, которое было опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook. В нём глава ВСУ повторяет дежурные фразы о том, что Украина - это щит Европы, который якобы уже восьмой год сдерживает "агрессию России".
Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведёт нас только вперёд - к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей её территории,
- гласит заявление Залужного.
Ясно, рискуем заехать в границы 17 века,
- "перевёл" депутат Рады в своём Telegram-канале.
Напомним, что в Киеве постоянно хвастают сдерживанием "российской агрессии". Однако стоило Минобороны России провести учения неподалёку от границы, как политики Украины начали всерьёз готовиться к побегу из страны.

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