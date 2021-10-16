|
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
16 октября 2021, 21:55 • 86 • Политика
Главком ВСУ Залужный заявил, что восстановить суверенитет страны поможет казацкая кровь. "Ясно, рискуем заехать в границы 17 века", - "перевёл" его слова депутат Рады Бужанский.
Восстановить суверенитет Украины поможет "казацкая и повстанческая кровь", считает глава ВСУ Валерий Залужный. Его заявление прокомментировал депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Речь идёт о сообщении, которое было опубликовано на странице Генштаба ВСУ в Facebook. В нём глава ВСУ повторяет дежурные фразы о том, что Украина - это щит Европы, который якобы уже восьмой год сдерживает "агрессию России".
- гласит заявление Залужного.
- "перевёл" депутат Рады в своём Telegram-канале.
Напомним, что в Киеве постоянно хвастают сдерживанием "российской агрессии". Однако стоило Минобороны России провести учения неподалёку от границы, как политики Украины начали всерьёз готовиться к побегу из страны.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2021, 17:30
|
14 октября 2021, 01:05
|
11 октября 2021, 14:45
|
12 октября 2021, 15:15
|
16 октября 2021, 00:55
|
10 октября 2021, 09:35
|
11 октября 2021, 08:55