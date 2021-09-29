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Главком ВСУ Валерий Залужный вывел Украину из перемирия на Донбассе, разрешив убивать ополченцев «в ответ»

29 сентября 2021, 15:45  •  26 • Украина
Как и ожидалось, недавно сменившееся командование ВСУ взяло курс на обострение ситуации у линии разграничения на Донбассе. Фактически, Киев выходит из заключённого перемирия, которое, впрочем, особо и не соблюдалось. Вдобавок Залужный своим приказом отменил запрет открывать «ответный огонь» без согласования с командованием группировки. А, кроме того, на передовую вернули все ранее перемещённые в глубокий тыл снайперские группы. Добровольцы-каратели вернулись «на передок» ещё раньше. Война?
Сюжет: Украинский кризис
У Залужного специально уточнили, кто дал отмашку «стрелять в ответ», он сам или «из Киева». Залужный ответил – «из Киева». Надо ли понимать, что решение принял министр обороны Андрей Таран, или запрет отменил главковерх Зеленский, Залужный не стал уточнять. А «Наша версия» этот щекотливый момент всё же прояснила – на поверку оказалось, что ни осторожный Таран, ни, тем паче, трусливый Зеленский такого решения не принимали. Директиву, отменяющую запрет на ведение «ответного огня», подписал сам Залужный. Рискуя, тем самым, перейти в разряд военных преступников. Следует напомнить, что решение не стрелять в ответ принимал Зеленский накануне местных выборов 2020 года. Соглашение от 22 июля 2020 года (вступившее в действие спустя 6 дней) запрещало также проведение диверсий и вводило практику совместного контроля ситуации сторонами конфликта – в виде инспекций.
Что теперь? Во-первых, возобновятся диверсии. Во-вторых, на позиции вернулись снайперы, а значит, гражданским, живущим «на передке», снова придётся туго. Украинские снайперы известны своим пристрастием пострелять по живым мишеням, не способным вести ответный огонь. В-третьих, отмена перемирия – шаг к войне. Скорее всего, так и было задумано в Киеве – попытаться обострить ситуацию до предела, чтобы шантажом добиться прямых переговоров с участием Москвы. Ну, а если что-то пойдёт не так, ни президент Зеленский, ни министр обороны Таран не виноваты. Решение принимал главком Залужный. Самое тревожное в сложившейся ситуации – то, что вернувшиеся на передовую добровольцы, не сдерживаемые больше приказом не стрелять, могут спровоцировать обострение без оглядки на Киев, самостийно. И тогда будет много крови – с обеих сторон конфликта.

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