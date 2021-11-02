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Главком ВСУ Валерий Залужный назначил Дмитрия Яроша своим штатным советником

02 ноября 2021, 14:40  •  77 • Украина
В этой новости интрига заключена в том, что одиозного людоеда Яроша Залужный выбрал из нескольких кандидатов, под стать окончательному избраннику. В частности, рассматривались кандидатуры «белого вождя» нацистов Андрея Билецкого и Юрия Бутусова (в мае текущего года сложившего полномочия советника министра обороны Андрея Тарана). Но окончательный выбор пал именно на Яроша – по какой же причине? Не потому ли, что именно его отморозки прославились самыми кровавыми провокациями на Донбассе?
Сюжет: Выборы, Украинский кризис
Бутусова не вернули в Минобороны по двум причинам. Во-первых, Таран всё ещё министр. Да, его вот-вот спровадят на пенсию, но проводы затянулись на год, заменить Тарана откровенно некем, а двое представленных Вашингтону сменщиков (Резников и Верещук) откровенно «не тянут». В общем, пока Таран сидит в своём кресле, Бутусова, не умеющего держать язык за зубами, к Минобороны не подпустят и на пушечный выстрел. Во-вторых, Залужному был нужен советник, обладающий авторитетом среди карателей-добровольцев. У Бутусова такого авторитета нет. И выбирать, в конечном счёте, оставалось между Билецким и Ярошем. Причём Билецкий выглядел предпочтительней. Во-первых, он всё ещё контролирует головорезов «Азова». Фактически, он их «вождь». А «Азов» – чуть ли не самое боеспособное парамилитарное соединение из представленных на Донбассе. У Яроша такой организованной группы поддержки нет, да и запрещённый в России экстремистский «Правый сектор**»* был скорее не вооружённой до зубов полувоенной организацией, а общественной структурой, в которой отстаивался всякий бандеровский сброд, не всегда умевший обращаться с оружием. Казалось бы, шансы Билецкого выше, но Залужный рассудил иначе. Ему нужны не организованные и хорошо обученные бойцы, для этого есть ВСУ. Ему нужны провокаторы. А значит, ему нужен Ярош, а не Билецкий. Во-вторых, Билецкий наладил контакты в Варшаве и Лондоне (речь идёт о депутатах, имеющих определённый вес), а политиканствующий помощник главкома ВСУ – это слишком, может получиться как с Бутусовым.
В общем, Залужный выбрал Яроша. Но для чего? Тут всё просто. Залужному нужен кто-то, кто быстро и без рассуждений исполнит его приказ к наступлению на Донбассе и, возможно, на крымской границе. Кадровые военные приказы начальства, разумеется, выполняют, но при этом сто раз подумают, а стоит ли становиться военным преступником (за примером далеко ходить не надо – министр Таран так и не отдал приказ к наступлению, хотя его к этому принуждали всеми способами, и в офисе президента и в Раде – понимал, чем это чревато). Таким образом, несложно предположить, как будут развиваться дальнейшие действия. Залужный отдаст приказ, а Ярош первым бросится его исполнять. ВСУ же должны вдохновиться примером добровольцев, судя по всему.
*
17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций: деятельность «Правого сектора», УНА-УНСО, УПА, «Тризуба им. Степана Бандеры» и «Братства» попали в России под запрет.
**
Украинская организация «Правый сектор». Признана экстремистской решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014.

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