Главком ВСУ Руслан Хомчак рапортует: украинская армия со дня на день начнёт наступление

«Мы готовимся к наступлению! – заверил Хомчак. – ВСУ сегодня готовятся к различным вариантам. Потому, что иначе нельзя. Если вы спросите, то мы сегодня готовы». При этом Хомчак нарочно оговорился, что приказ о наступлении отдаст президент Зеленский, верховный главнокомандующий. По всей видимости, его всё-таки дожали, а министр обороны Таран, таким образом, как и Хомчак, подстелили себе соломки. Ведь, отдав приказ к бою, именно Зеленский, а не Хомчак с Тараном, станет военным преступником.

Таким образом, Киев фактически бросил перчатку Донбассу. Отчего же не начинается наступление? Хомчак ответил и на это. Мол, наступление зависит не только от приказа верховного главнокомандующего. «Сегодня не в приказе проблема. Просто надо просчитывать последствия, силы, резервы, возможности государства. Донецк – многомиллионный город. Если мы пойдём в наступление, есть риск, что погибнет много гражданского населения. Надо оценить риски, кто против нас пойдёт». Иными словами, Хомчак сигнализирует, что в Киеве пока точно не знают, окажет Россия военную поддержку народным республикам, или не станет усугублять своё положение на международной арене. Скорее всего, именно из-за отсутствия точной информации на сей счёт и откладывается начало войны. Майданщикам страшно, – а вдруг Россия решится ударить?

Тем не менее, Хомчак признал, что война начнётся буквально со дня на день. Но, по его словам, если начинать «активные боевые действия», Украину «могут обвинить в нарушении международного гуманитарного права», и разумнее, таким образом, дождаться подходящего повода, ударив как бы в ответ на «агрессию» народных республик. Также Хомчак признал, что натаскивали украинских военных иностранные военспецы: «Мы создаём учебные базы, нам помогают партнёры». Интрига – пойдут ли в бой западные наёмники?

Напомним, что 25 марта распоряжением Зеленского в окончательном виде приняли доктрину национальной безопасности и обороны, предусматривающую возвращение Донбасса военным путём. Примечательно, что в подписанной Зеленским доктрине Российская Федерация признаётся «военным противником Украины, осуществляющим вооружённую агрессию против украинского государства».