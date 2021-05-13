Главком ВСУ пожаловался на русский флот: Всё слишком серьёзно

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пожаловался на русский флот: всё слишком серьёзно, не дают устраивать провокации.

Во время брифинга он заявил о том, что украинским кораблям не позволяют покидать свои порты, предупреждая о недопустимости провокаций, а также о готовности применить вооружение при малейшей угрозе.

При этом Хомчак сразу уверил в том, что якобы ВСУ и не помышляют о провокациях, а сами всегда готовы противодействовать различным провокаторам. По словам украинского чиновника, в Азовском море якобы "постоянно идут провокации - начиная с того, что они (Русский флот. - Ред.) перекрывают массово районы для судоходства под видом учений, проведения боевых стрельб и так далее".

При этом стоить отметить, что Хомчак промолчал о том, что совсем недавно в Чёрном море корабль погранслужбы Украины пытался войти в закрытую для судоходства зону.