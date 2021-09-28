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Главком ВСУ оправдал обстрел донбасских городов: "Нет никакого запрета!"
28 сентября 2021, 20:30 • 148 • Политика
Несмотря на то что в Донбассе с июля 2020 года действует договорённость о полном прекращении огня, в мирных жителей с украинской стороны снова и снова летят пули. Как выяснилось, подобные обстрелы украинские военные могут проводить даже без согласования с Киевом: главком ВСУ заявил, что "никакого запрета" на открытие огня нет.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинским военнослужащим не запрещено открывать ответный огонь в зоне донбасского конфликта. В интервью одному из украинских изданий Залужный подчеркнул, что решение об открытии огня принимают командиры прямо на месте, они могут отдавать приказ без согласования с командованием в Киеве.
Главком ВСУ добавил, что никакого запрета на открытие огня нет. Впрочем, он оговорился, что речь идёт исключительно об ответном огне. "Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета!" - подчеркнул Залужный.
Он добавил, что командиры должны применять все имеющиеся силы и средства для сохранения жизни и здоровья своих подчинённых. При этом Залужный умолчал о тех многочисленных случаях, когда огонь ВСУ открывали первыми, причём жертвами чаще всего становятся мирные жители.
В частности, 8 мая этого года, прямо в День памяти и примирения, Вооружённые силы Украины устроили обстрел окраин Донецка. Целью удара стали школа и жилой дом. В результате погиб мирный житель.
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