Несмотря на то что в Донбассе с июля 2020 года действует договорённость о полном прекращении огня, в мирных жителей с украинской стороны снова и снова летят пули. Как выяснилось, подобные обстрелы украинские военные могут проводить даже без согласования с Киевом: главком ВСУ заявил, что "никакого запрета" на открытие огня нет.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинским военнослужащим не запрещено открывать ответный огонь в зоне донбасского конфликта. В интервью одному из украинских изданий Залужный подчеркнул, что решение об открытии огня принимают командиры прямо на месте, они могут отдавать приказ без согласования с командованием в Киеве.

Главком ВСУ добавил, что никакого запрета на открытие огня нет. Впрочем, он оговорился, что речь идёт исключительно об ответном огне. "Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никакого запрета!" - подчеркнул Залужный.

Он добавил, что командиры должны применять все имеющиеся силы и средства для сохранения жизни и здоровья своих подчинённых. При этом Залужный умолчал о тех многочисленных случаях, когда огонь ВСУ открывали первыми, причём жертвами чаще всего становятся мирные жители.

В частности, 8 мая этого года, прямо в День памяти и примирения, Вооружённые силы Украины устроили обстрел окраин Донецка. Целью удара стали школа и жилой дом. В результате погиб мирный житель.