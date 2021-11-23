Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Главная / Политика

Главком ВМС Украины "глубоко" поблагодарил США за два патрульных катера

23 ноября 2021, 14:15  •  163 • Политика
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа выразил "глубокую благодарность" США за два патрульных катера. Известно, что катера должны "обеспечить безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей".
По данным пресс-службы ВМС соседнего государства, катера прибыли сегодня на Украину. Уточняется, что военно-морские флаги страны будут подняты на этих судах после завершения процедуры таможенного контроля в Одессе. По сообщениям ведомства, "Фастов" и "Сумы" начнут свой "боевой путь по обеспечению морской безопасности" в Чёрном и Азовском морях.
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа в связи с прибытием катеров выразил "глубокую благодарность" США. По его словам, "американские партнёры" помогают Украине противостоять "агрессии" со стороны России и защищать демократические ценности и "трансатлантическую безопасность".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





163
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 00:50
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
23 ноября 2021, 10:45
Включение части России в турецкую карту прокомментировали в Анкаре
23 ноября 2021, 10:10
Если фантазии Киева воплотятся в реальность: Историк назвал последствия войны с Россией
23 ноября 2021, 04:55
В пять раз быстрее звука: какого китайского оружия испугались в США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
18 ноября 2021, 14:35
Похоже на то, что украинскую власть ждут «последние времена»
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 22:40
"Ты знаешь, что нельзя!?" Как менялось лицо журналиста Би-би-си при общении с Лукашенко
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.