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Главком ВМС Украины "глубоко" поблагодарил США за два патрульных катера
23 ноября 2021, 14:15 • 163 • Политика
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа выразил "глубокую благодарность" США за два патрульных катера. Известно, что катера должны "обеспечить безопасность в акваториях Чёрного и Азовского морей".
По данным пресс-службы ВМС соседнего государства, катера прибыли сегодня на Украину. Уточняется, что военно-морские флаги страны будут подняты на этих судах после завершения процедуры таможенного контроля в Одессе. По сообщениям ведомства, "Фастов" и "Сумы" начнут свой "боевой путь по обеспечению морской безопасности" в Чёрном и Азовском морях.
Главком ВМС Украины Алексей Неижпапа в связи с прибытием катеров выразил "глубокую благодарность" США. По его словам, "американские партнёры" помогают Украине противостоять "агрессии" со стороны России и защищать демократические ценности и "трансатлантическую безопасность".
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