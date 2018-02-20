Главком ВКС России Суровикин может вернуться в Сирию - СМИ

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Сергей Суровикин может возглавить группировку российских сил в Сирии, сообщили источники.

Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин, возможно, будет снова возглавлять группировку ВС РФ в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, сообщил источник в Министерстве обороны.

По его словам, Суровикин "может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку". Такой вариант "в настоящее время обсуждается", добавил он.

Если Суровикин отправится в Сирию, то останется главнокомандующим ВКС. При этом его обязанности в РФ будет временно исполнять его заместитель, пояснил собеседник в оборонном ведомстве.

В настоящее время российской группировкой в САР командует генерал-полковник Александр Журавлев. В ноябре минувшего года он возглавил Восточный военный округ вместо Сергея Суровикина, который сменил Виктор Бондарева на посту главкома ВКС РФ.

О возможной служебной командировке Сергея Суровикина в Сирию сообщил собеседник РИА Новости.