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Главком ВКС России Суровикин может вернуться в Сирию - СМИ

20 февраля 2018, 10:09  •  126 • Политика
Сергей Суровикин может возглавить группировку российских сил в Сирии, сообщили источники.
Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин, возможно, будет снова возглавлять группировку ВС РФ в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, сообщил источник в Министерстве обороны.
По его словам, Суровикин "может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку". Такой вариант "в настоящее время обсуждается", добавил он.
Если Суровикин отправится в Сирию, то останется главнокомандующим ВКС. При этом его обязанности в РФ будет временно исполнять его заместитель, пояснил собеседник в оборонном ведомстве.
В настоящее время российской группировкой в САР командует генерал-полковник Александр Журавлев. В ноябре минувшего года он возглавил Восточный военный округ вместо Сергея Суровикина, который сменил Виктор Бондарева на посту главкома ВКС РФ.
О возможной служебной командировке Сергея Суровикина в Сирию сообщил собеседник РИА Новости.

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