Главком ВКС получил высшее воинское звание в армии России

Военачальник Сергей Суровикин получил звание генерала армии.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 августа, присвоил новое воинское звание главкому ВКС Сергею Суровикину.

Как следует из указа главы государства, командующий Воздушно-космическими силами России получил звание генерала армии. Это звание - одно из высших в военной иерархии.

Напомним, Суровикин, руководивший нашими армейцами в Сирии, в 2017-м был назначен главкомом ВКС России.

В декабре 2017-го он стал Героем России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".

Награждён орденами Красной Звезды, "За военные заслуги", а также тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной границы" и др.