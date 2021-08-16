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Главком ВКС получил высшее воинское звание в армии России

16 августа 2021, 17:25  •  58 • Политика
Военачальник Сергей Суровикин получил звание генерала армии.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 августа, присвоил новое воинское звание главкому ВКС Сергею Суровикину.
Как следует из указа главы государства, командующий Воздушно-космическими силами России получил звание генерала армии. Это звание - одно из высших в военной иерархии.
Напомним, Суровикин, руководивший нашими армейцами в Сирии, в 2017-м был назначен главкомом ВКС России.
В декабре 2017-го он стал Героем России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике".
Награждён орденами Красной Звезды, "За военные заслуги", а также тремя орденами Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной границы" и др.

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