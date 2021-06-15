Главком армии Швеции "разметил" армии России новую точку удара

Главнокомандующий армией Швеции Микаэль Бюден утверждает, что страна может подвергнуться нападению со стороны России.

Швеция в недалёком будущем может подвергнуться агрессии со стороны России, уверен главнокомандующий вооружёнными силами скандинавского королевства Микаэль Бюден.

Мы не можем исключать вооружённого нападения. Россия подрывает структуры безопасности в Европе,

- заявил шведский военный в интервью изданию Aftonbladet. По его словам, в армии Швеции уверены, что уровень угрозы для страны повысился. Главком шведской армии потребовал увеличить военный бюджет страны.

Примером агрессии России Бюден считает воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, которое он назвал "аннексией", а также гражданскую войну Украины против Донбасса. По словам шведского военного, эти события показывают, как "далеко может зайти Россия", передаёт ИноСМИ.

Также главком Швеции уверен, что стране нужно отрабатывать "гибридные" удары, а отражать их должны не только военные, но и обычные граждане. Бюден также призвал Швецию разрабатывать наступательные средства в киберпространстве.