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Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт

06 января 2020, 07:39  •  175 • Политика
С началом 2020 года на Украине снова начали распространяться слухи о предстоящей волне отставок глав крупнейших госкомпаний. В первую очередь отставку предрекают нынешнему главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболеву, открыто выступающему против поставок газа из России.
Глава "Нафтогаза" становится всё более токсичным в украинской политике, считает эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. По его мнению, Коболев олицетворяет интересы сторонников сохранения высоких тарифов на энергоресурсы, выдавая это за борьбу за "энергетическую независимость".
"Складывается впечатление, чтo Андрей Кoбoлев не нациoнальные интересы oтстаивает, а транснациoнальные. И чтo oн является прямым лoббистoм сoкращения любых пoставoк из РФ в Еврoсoюз, чтoбы сжиженный газ из США пoставлять через пoльскую трубу", - заявил Рябцев в разговоре с ФАН.
По мнению эксперта, экс-президент Пётр Порошенко, экс-премьер Арсений Яценюк и политики, всемерно поддерживавшие Коболева, превратились сегодня в политических маргиналов, лишённых перспектив.

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