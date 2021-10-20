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Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 00:00 • 92 • Политика
Выступающему в Госдуме главе ПФР Андрею Кигиму не дали уйти от каверзного вопроса про расточительство: "Откуда дворцы?"
Вопрос о дворцах поднял замглавы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он обратил внимание, что Пенсионный фонд России, несмотря на кризис, продолжает приобретать и строить новые здания, причём тратит на это колоссальные средства. Известно, что только на строительство направлен 1 млрд рублей.
- возмутился депутат.
Когда Кигим попытался уйти от прямого ответа, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что депутаты являются представителями народа, а это значит, что руководитель Пенсионного фонда должен отвечать на их вопросы. Он также отметил, что вопрос Делягина о дворцах совершенно справедливый.
- поинтересовался Володин.
Как сообщает сайт "Дума ТВ", глава ПФР так и не ответил на вопрос народных избранников о строительстве новых зданий.
Отметим, что претензии к работе Пенсионного фонда России высказываются уже не впервые. В прошлом году Счётная палата в ходе аудита выявила масштабные нарушения в работе организации, из-за которых множество стариков недополучили пенсию.
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