|
Главе МИД Украины Климкину «на пальцах» объяснили разницу между фейком и фактом
31 октября 2018, 22:54 • 45 • В мире
МИД России объяснил Климкину разницу между фейком и фактом на понятном ему примере.
Министерство иностранных дел России на простом примере объяснило главе МИД Украины Павлу Климкину, в чем разница между фейком и фактом. Поводом стал скандал между редакцией украинской версии журнала Vogue и русскоязычной редакцией журнала Harper's Bazaar. Первая перепечатала статью у второй, заменив имя автора.
Глава МИД Украины решил высказаться по этому поводу и выдал невнятное заявление о Кремле и «пропагандистах». Климкин написал в Twitter, что раньше МИД России писал тексты для российских СМИ, а теперь наоборот.
Напомним, что в украинской версии журнала Vogue почти целиком и без изменений перепечатали тексты российского журнала Harper's Bazaar за 2006 год. Данный факт был замечен внимательными читателями, и разразился скандал.
Подпишитесь на нас
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
25 октября 2018, 20:39
|
29 октября 2018, 02:39
|
26 октября 2018, 19:09
|
28 октября 2018, 10:09
|
30 октября 2018, 17:39
|
25 октября 2018, 04:24
|
25 октября 2018, 01:09