Главе МИД Украины Климкину «на пальцах» объяснили разницу между фейком и фактом

МИД России объяснил Климкину разницу между фейком и фактом на понятном ему примере.

Министерство иностранных дел России на простом примере объяснило главе МИД Украины Павлу Климкину, в чем разница между фейком и фактом. Поводом стал скандал между редакцией украинской версии журнала Vogue и русскоязычной редакцией журнала Harper's Bazaar. Первая перепечатала статью у второй, заменив имя автора.

Глава МИД Украины решил высказаться по этому поводу и выдал невнятное заявление о Кремле и «пропагандистах». Климкин написал в Twitter, что раньше МИД России писал тексты для российских СМИ, а теперь наоборот.

«Раньше колонку редактора для Harper's Bazaar писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в Vogue Украина за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали вы, - фейк», - ответили Климкину в МИД России.

Напомним, что в украинской версии журнала Vogue почти целиком и без изменений перепечатали тексты российского журнала Harper's Bazaar за 2006 год. Данный факт был замечен внимательными читателями, и разразился скандал.