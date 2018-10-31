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Главе МИД Украины Климкину «на пальцах» объяснили разницу между фейком и фактом

31 октября 2018, 22:54  •  45 • В мире
МИД России объяснил Климкину разницу между фейком и фактом на понятном ему примере.
Министерство иностранных дел России на простом примере объяснило главе МИД Украины Павлу Климкину, в чем разница между фейком и фактом. Поводом стал скандал между редакцией украинской версии журнала Vogue и русскоязычной редакцией журнала Harper's Bazaar. Первая перепечатала статью у второй, заменив имя автора.
Глава МИД Украины решил высказаться по этому поводу и выдал невнятное заявление о Кремле и «пропагандистах». Климкин написал в Twitter, что раньше МИД России писал тексты для российских СМИ, а теперь наоборот.
«Раньше колонку редактора для Harper's Bazaar писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали в Vogue Украина за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали вы, - фейк», - ответили Климкину в МИД России.
Напомним, что в украинской версии журнала Vogue почти целиком и без изменений перепечатали тексты российского журнала Harper's Bazaar за 2006 год. Данный факт был замечен внимательными читателями, и разразился скандал.

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