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Главе Конституционного суда Украины угрожают казнью

07 ноября 2020, 20:15  •  95 • Украина

Сегодня, 7 ноября, в Киеве председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что начат автопробег к дому главы Конституционного суда Украины Александру Тупицкому.

Такой пост Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети.

«Выезжаем к Тупицкому», — гласит подпись к фотографии с установленной в автомобиле виселицей.

На пост «антикоррупционера» откликнулись украинские журналисты, которые напомнили организаторам и участникам акции устрашения об уголовной ответственности за угрозы или насилие по отношению к судье, которая устанавливается 377 статьёй УК Украины.

Прокомментировал происходящее и одесский журналист Юрий Ткачёв:

«А говорили, что грантоеды и антикоррупционые активисты не могут ничего построить! Клевета, могут!

Вот, построили виселицу для главы Конституционного суда Украины.

Созидатели, ё***!»

Опытный украинский «аппаратчик», юрист, в прошлом советник Януковича и заместитель главы Администрации президента Украины, Андрей Портнов в свою очередь отметил, что Тупицкий пожинает плоды заигрывания с майданщиками.

«СМИ пишут, что скандально известный, выдающий себя за антикоррупционера вор Шабунин повёз сегодня к дому главы КС виселицу.

С этим насекомым всё давно ясно, оно рано или поздно обречено на какой-то нестандартный конец.

А вот Главу КС Тупицкого я бы жертвой не делал. Это именно благодаря его заигрыванию с преступниками Майдана, согласовыванию с ними порядка работы КС и легализации амнистии всего этого воровского майданного кодла за массовые беспорядки, убийства, поджоги домов, нападениями на государственные учреждения, разбои и грабежи, они чувствуют себя безнаказанно и продолжают противоправную деятельность.

Поэтому, виселицу начальнику КС не бродячие преступники привезли, это он её сам себе привёз. Внутренние междоусобицы объединённых общими идеями героев революции».

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