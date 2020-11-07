Главе Конституционного суда Украины угрожают казнью

Сегодня, 7 ноября, в Киеве председатель правления общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин заявил, что начат автопробег к дому главы Конституционного суда Украины Александру Тупицкому.Такой пост Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети.«Выезжаем к Тупицкому», — гласит подпись к фотографии с установленной в автомобиле виселицей.На пост «антикоррупционера» откликнулись украинские журналисты, которые напомнили организаторам и участникам акции устрашения об уголовной ответственности за угрозы или насилие по отношению к судье, которая устанавливается 377 статьёй УК Украины.Прокомментировал происходящее и одесский журналист Юрий Ткачёв:«А говорили, что грантоеды и антикоррупционые активисты не могут ничего построить! Клевета, могут!Вот, построили виселицу для главы Конституционного суда Украины.Созидатели, ё***!»Опытный украинский «аппаратчик», юрист, в прошлом советник Януковича и заместитель главы Администрации президента Украины, Андрей Портнов в свою очередь отметил, что Тупицкий пожинает плоды заигрывания с майданщиками.«СМИ пишут, что скандально известный, выдающий себя за антикоррупционера вор Шабунин повёз сегодня к дому главы КС виселицу.С этим насекомым всё давно ясно, оно рано или поздно обречено на какой-то нестандартный конец.А вот Главу КС Тупицкого я бы жертвой не делал. Это именно благодаря его заигрыванию с преступниками Майдана, согласовыванию с ними порядка работы КС и легализации амнистии всего этого воровского майданного кодла за массовые беспорядки, убийства, поджоги домов, нападениями на государственные учреждения, разбои и грабежи, они чувствуют себя безнаказанно и продолжают противоправную деятельность.Поэтому, виселицу начальнику КС не бродячие преступники привезли, это он её сам себе привёз. Внутренние междоусобицы объединённых общими идеями героев революции».