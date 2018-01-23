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Главе Генштаба Британии указали, где искать "слабые стороны" России
23 января 2018, 15:39 • 136 • Политика
Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление Николаса Картера о поиске "слабых мест России".
"Слабые стороны" Москвы необходимо искать в Лондоне, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал заявление главы Генштаба Великобритании Николаса Картера о необходимости найти слабые места у РФ.
"Ищите наши "слабые стороны" в Лондоне, они уже давно перебрались к вам", - иронично заметил Рогозин в посте в Facebook.
По словам Картера, Запад должен признать, что Россия "уважает силу и сильных". Западным странам необходимо выявить "слабые стороны России и после этого действовать асимметрично", отметил он.
Глава британского Генштаба также подчеркнул важность снижения энергетической зависимости европейских стран от РФ и сохранения антироссийских санкций. Он предложил создать в соседних с Россией странах некие институты, которые позволили бы им выдержать внешнее и внутреннее давление.
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