Главе Генштаба Британии указали, где искать "слабые стороны" России

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Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление Николаса Картера о поиске "слабых мест России".

"Слабые стороны" Москвы необходимо искать в Лондоне, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Так он прокомментировал заявление главы Генштаба Великобритании Николаса Картера о необходимости найти слабые места у РФ.

"Ищите наши "слабые стороны" в Лондоне, они уже давно перебрались к вам", - иронично заметил Рогозин в посте в Facebook.

По словам Картера, Запад должен признать, что Россия "уважает силу и сильных". Западным странам необходимо выявить "слабые стороны России и после этого действовать асимметрично", отметил он.

Глава британского Генштаба также подчеркнул важность снижения энергетической зависимости европейских стран от РФ и сохранения антироссийских санкций. Он предложил создать в соседних с Россией странах некие институты, которые позволили бы им выдержать внешнее и внутреннее давление.