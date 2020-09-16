Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали ...
Главная / Политика

Главе Белоруссии поообещали безопасность при одном условии

16 сентября 2020, 12:10  •  136 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: EPA
Оппозиционерка обратилась к переизбранному президенту с пылкой речью
Светлана Тихановская заверила Александра Лукашенко в полной безопасности. Но для этого он должен выполнить одно условие. А также необходимо учесть мнение всех граждан страны.
Есть такая возможность после его мирного ухода с поста, отметила бывшая домохозяйка. "Можно даже сказать уверенность... И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - добавила она изданию "Левый берег". А еще утвердительно ответила на вопрос, будет ли Александр Григорьевич при этом в безопасности, заключив: "Даже больше", правда, что имела в виду под последними словами, не уточнила.
Не только нынешнему президенту дала обещание оппозиционерка. Большинству министров она гарантировала сохранить их должности.
"Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать... Поэтому кардинальных перестановок не будет", – пояснила Тихановская.
Ранее оппозиционерка назвала незаконными все договоренности между Путиным и Лукашенко. Она заявила, что граждане Белоруссии отказали Александру Григорьевичу в доверии, поэтому решение президента РФ вести диалог с "узурпатором" вызывает у нее сожаление.
Как известно, Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве и оттуда уже не раз обращалась и к президенту, и к народу Белоруссии. И даже предрекла Лукашенко скорый уход из власти, указав, что это произойдет в ноябре.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
16 сентября 2020, 04:50
"Прям по Фрейду": Торопившийся объявить санкции имени Навального забыл географию и вызвал смех
16 сентября 2020, 01:10
"Новая жертва "Новичка"?": Корнилова удивил вид экс-главы Евросовета Дональда Туска
16 сентября 2020, 01:10
Откровения Трампа об убийстве Асада обескуражили Пушкова: "Потрясающая наглость"
16 сентября 2020, 04:50
Коронавирус "убьёт" банки России уже этой осенью: Экономист Катасонов сделал мрачный прогноз
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 сентября 2020, 21:30
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
11 сентября 2020, 01:05
В Умани хасиды устроили погром
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
12 сентября 2020, 05:30
Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты
13 сентября 2020, 20:00
Украинского чуда не будет и ждать его нет смысла, — пропагандист Гордон приуныл
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.