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Главе Белоруссии поообещали безопасность при одном условии
16 сентября 2020, 12:10 • 136 • Политика
Оппозиционерка обратилась к переизбранному президенту с пылкой речью
Светлана Тихановская заверила Александра Лукашенко в полной безопасности. Но для этого он должен выполнить одно условие. А также необходимо учесть мнение всех граждан страны.
Есть такая возможность после его мирного ухода с поста, отметила бывшая домохозяйка. "Можно даже сказать уверенность... И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе", - добавила она изданию "Левый берег". А еще утвердительно ответила на вопрос, будет ли Александр Григорьевич при этом в безопасности, заключив: "Даже больше", правда, что имела в виду под последними словами, не уточнила.
Не только нынешнему президенту дала обещание оппозиционерка. Большинству министров она гарантировала сохранить их должности.
"Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать... Поэтому кардинальных перестановок не будет", – пояснила Тихановская.
Ранее оппозиционерка назвала незаконными все договоренности между Путиным и Лукашенко. Она заявила, что граждане Белоруссии отказали Александру Григорьевичу в доверии, поэтому решение президента РФ вести диалог с "узурпатором" вызывает у нее сожаление.
Как известно, Светлана Тихановская по-прежнему находится в Литве и оттуда уже не раз обращалась и к президенту, и к народу Белоруссии. И даже предрекла Лукашенко скорый уход из власти, указав, что это произойдет в ноябре.
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