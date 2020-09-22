|
Главарю С14 Карасю правоохранители готовятся предъявить три подозрения
22 сентября 2020, 13:00 • 37 • Украина
Правоохранительные органы Украины готовят подозрения Евгению Карасю - главарю ультраправой организации С14.
Такие данные распространило издание strana.ua.
Карась и его группировка известны вызывающим поведением, нападениями на журналистов и тех, кого она считает «сепаратистами». При власти Петра Порошенко ее члены практически не скрывали, что работают в тесной связке с СБУ и исполняют для нее так называемую «черную» работу по преследованию неугодных. После победы Владимира Зеленского на выборах президента, организация в своей «патриотической» деятельности взяла некоторую паузу, тем не менее, позже снова активизировалась. Однако теперь Карась заявил, что МВД готовит выдвинуть ему два подозрения за «подвиги» двухлетней давности.
Как рассказали репортерам источники в правоохранительных органах, дел, по которым собираются привлечь к ответственности Карася, на самом деле три.
Радикал опубликовал у себя в телеграм-канале видео, в котором заявил, что ему, а также координатору С14 Сергею Мазуру были выписаны - но не вручены - подозрения по двум эпизодам.
Первый эпизод - атака на киевский офис «Союза православных журналистов», второй - нападение в Житомире на адвоката Андрея Гожего, который защищает журналиста Василия Муравицкого.
Дело было открыто по двум статьям - 398 ч.2 Уголовного кодекса Украины (насилие против адвоката) и 345-1 ч.2 (нападение на журналиста). Также данный случай вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2020, 06:45
|
20 сентября 2020, 03:15
|
16 сентября 2020, 06:40
|
18 сентября 2020, 17:20
|
19 сентября 2020, 19:55
|
20 сентября 2020, 18:50
|
18 сентября 2020, 06:20