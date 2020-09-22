Главарю С14 Карасю правоохранители готовятся предъявить три подозрения

Правоохранительные органы Украины готовят подозрения Евгению Карасю - главарю ультраправой организации С14.Такие данные распространило издание strana.ua.Карась и его группировка известны вызывающим поведением, нападениями на журналистов и тех, кого она считает «сепаратистами». При власти Петра Порошенко ее члены практически не скрывали, что работают в тесной связке с СБУ и исполняют для нее так называемую «черную» работу по преследованию неугодных. После победы Владимира Зеленского на выборах президента, организация в своей «патриотической» деятельности взяла некоторую паузу, тем не менее, позже снова активизировалась. Однако теперь Карась заявил, что МВД готовит выдвинуть ему два подозрения за «подвиги» двухлетней давности.Как рассказали репортерам источники в правоохранительных органах, дел, по которым собираются привлечь к ответственности Карася, на самом деле три.Радикал опубликовал у себя в телеграм-канале видео, в котором заявил, что ему, а также координатору С14 Сергею Мазуру были выписаны - но не вручены - подозрения по двум эпизодам.Первый эпизод - атака на киевский офис «Союза православных журналистов», второй - нападение в Житомире на адвоката Андрея Гожего, который защищает журналиста Василия Муравицкого.Дело было открыто по двум статьям - 398 ч.2 Уголовного кодекса Украины (насилие против адвоката) и 345-1 ч.2 (нападение на журналиста). Также данный случай вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека.