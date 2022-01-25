Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»

Командующий «Украинской добровольческой армией», экс-главарь неонацистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош рассказал, что он будет делать в случае вторжения России на территорию Украины, а также проговорился о том, что многие «бойцы и командиры» уже интересуются, куда эвакуировать свои семьи.Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети.«Не открою большой тайны, если скажу, что у меня как Командующего Украинской добровольческой армией, в случае широкомасштабного наступления имперских вооруженных сил (или других угрожающих Украине действий Ерефии), очень предметные и реалистичные задачи:— развернуть энное количество боевых батальонов; медбат „Госпитальеры”; учебные центры; службы обеспечения;— сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными (скромность украшает…);— помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в „зачистке” тыла от предателей и коллаборантов…».При этом бывший главарь «Правого сектора»* проговорился, что укровояки уже размышляют о том, куда эвакуировать свои семьи: «много бойцов и командиров, которые реально оценивают угрозу, исходящую от возможной полномасштабной войны с Россией, проявляют желание эвакуировать своих родных и близких».«Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что моя семья не нуждается в эвакуации. Такое решение мы приняли на семейном совете… Нам некуда отступать со своей родной земли», — пытается не то приободрить, не то пристыдить «храбрых украинских воинов» Ярош.