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Главарь неонацистов проговорился о любопытном желании украинских «бойцов и командиров»

25 января 2022, 09:20  •  150 • Украина

Командующий «Украинской добровольческой армией», экс-главарь неонацистского «Правого сектора» Дмитрий Ярош рассказал, что он будет делать в случае вторжения России на территорию Украины, а также проговорился о том, что многие «бойцы и командиры» уже интересуются, куда эвакуировать свои семьи.

Об этом Ярош написал на своей странице в соцсети.

«Не открою большой тайны, если скажу, что у меня как Командующего Украинской добровольческой армией, в случае широкомасштабного наступления имперских вооруженных сил (или других угрожающих Украине действий Ерефии), очень предметные и реалистичные задачи:

— развернуть энное количество боевых батальонов; медбат „Госпитальеры”; учебные центры; службы обеспечения;

— сохранить нашу командную вертикаль и общие принципы, благодаря которым добровольческие подразделения всегда были боеспособными (скромность украшает…);

— помочь офицерам-патриотам из украинских спецслужб в „зачистке” тыла от предателей и коллаборантов…».

При этом бывший главарь «Правого сектора»* проговорился, что укровояки уже размышляют о том, куда эвакуировать свои семьи: «много бойцов и командиров, которые реально оценивают угрозу, исходящую от возможной полномасштабной войны с Россией, проявляют желание эвакуировать своих родных и близких».

«Единственное, что я могу сказать по этому поводу, это то, что моя семья не нуждается в эвакуации. Такое решение мы приняли на семейном совете… Нам некуда отступать со своей родной земли», — пытается не то приободрить, не то пристыдить «храбрых украинских воинов» Ярош.

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