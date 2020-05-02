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Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
02 мая 2020, 06:10 • 51 • Украина
В связи с ситуацией с мировыми ценами на нефть, Россия якобы окажется в глубоком экономическом упадке, который Москва постарается перебить либо выходом из Донбасса, либо наступлением.
«Повестка дня, которая абсолютно никуда не денется, это война с Россией. Мы все понимаем, что у России огромные финансовые проблемы, в первую очередь, связанные с ценами на нефть. Также мы понимаем, что Россия не решит эти проблемы в ближайшие три-шесть месяцев никак, потому она будет проваливаться в экономическую жопу», – рассуждает «экономист».
«У России есть два варианта, как выходить из этой ситуации: или сворачивать внешнюю политическую активность, или, наоборот, эту внешнюю политическую активность максимально развивать. То есть, прикрыть убогость собственной экономики и возможный голод в собственной стране внешнеполитическими достижениями или внешнеполитической борьбой», – вещает Билецкий.
«То есть, первый сценарий – Россия начинает агрессировать, наступать, расширять своё влияние и так далее, это наиболее вероятный сценарий, и тут мы должны быть готовы к отпору. А другой – это сценарий того, что Россия свернётся, свернётся по Донбассу, и тогда мы должны будем быть готовыми наступать и возвращать своё, как минимум, для начала – Донбасс.
Проблема в том, что эта власть настолько бесхребетная и однояйцевая, что у меня большие сомнения, что даже если Россия вообще покинет Донбасс, они согласятся на быстротечную, по хорватскому сценарию, операцию по возобновлению украинского суверенитета на Донбассе.
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