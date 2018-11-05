Главарь мафии захватил с ножом отделение почты в Италии: В заложниках 4 человека - видео

Осужденный за связи с мафией захватил заложников в Италии, преступник требует встречи с высшими лицами правительства страны.

В Италии приговорённый 19 годам тюрьмы мужчина сбежал на свободу и взял в заложники пять сотрудников почтового отделения в городе Пьеве-Модолена. Преступник вооружён кухонным ножом.

Сообщается, что преступником является 55-летний Франческо Амато, которого в минувшую среду приговорили к 19 годам тюрьмы за связи с мафией. Мужчине удалось сбежать из-под стражи. Утром понедельника 5 ноября он ворвался с ножом в почтовое отделение города Пьеве-Модолена с криком «Я убью вас всех».

В этом момент в здании находились 7 клиентов и 5 сотрудников почты. Позднее клиенты были отпущены на свободу вместе с одной из сотрудниц почтового отделения, которой стало плохо. Четверо сотрудников почты по-прежнему остаются в заложниках. Захвативший их мужчина требует личной встречи с министром обороны, главой МВД и вице-премьером Италии.

Итальянская пресса сообщает, что полиция готовит спецоперацию по освобождению оставшихся заложников. Отмечается, что захвативший почту преступник является одним из главарей ОПГ.